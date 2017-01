Petros, sobre su renovación: "Creo que me lo he ganado"

confirmó en su país que este mes de enero recibió una oferta del tal y como informamos en ED hace algunas semanas , la cual no gustó ni al club ni al jugador, inmerso ahora en las negociaciones para su renovación . "Tuve una propuesta del Palmeiras, pero la rechacé porque no quiero volver ahora mismo a Brasil. Me siento feliz en España", afirmó en 'Radio Bandeirantes'.

"Tengo mucho respeto a Corinthians porque me dio a conocer mundialmente. Pero no es por eso. No me importa jugar para cualquier equipo si la oferta me convence", continuó Petros cuando le preguntaron por la rivalidad entre Palmeiras y Corinthians, club donde se formó.

Por último, Petros habló sobre su renovación con el Betis. "Estamos en ese proceso. Espero que todo pueda acabar bien porque creo que me lo he ganado", concluyó.