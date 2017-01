El Sporting rechaza 1,5 millones del Betis por Carlos Castro

Miguel Torrecilla ha agotado las últimas horas del mercado buscando un delantero. Además de solicitar la cesión de Mariano Díaz, delantero dominicano del Real Madrid, el director deportivo ha intentado la contratación de Carlos Castro, punta del Sporting de Gijón. Según ha podido saber ESTADIO, el conjunto bético puso sobre la mesa una propuesta de 1,5 millones de euros que el conjunto gijonés ha rechazado.

Fue el presidente de la entidad sportinguista el que cerró la puerta de salida al canterano después de reunirse con su agente, Gelu Rodríguez, pese a que el punta no está teniendo mucho protagonismo en el Sporting esta campaña. El delantero de 21 años ha marcado un gol en once partidos. El Betis no fue el único equipo que intentó fichar a Castro el último día del mercado. También el Eibar hizo un movimiento para un traspaso, pero se encontró un ´no´ por respuesta. Varios equipos de Segunda división también solicitaron la cesión sin éxito ante las negativas del Sporting, que ha fichado otro delantero, Lacina Traoré, procedente del Monaco.