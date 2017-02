El Betis retoma la renovación de Adán

retomarán próximamente la adecuación del contrato del portero, uno de los capitanes dely un futbolista que tiene el reconocimiento de toda la afición.

Parada desde hace tiempo, algo que ha generado cierto descontento en el cancerbero, el director deportivo, Miguel Torrecilla, entiende que ahora, una vez acabado el mercado invernal, es el momento de sentarse y poner las bases para que el mejoreño mejore sus condiciones.

Adán renovó el pasado año, con Macià aún como encargado de la parcela deportiva verdiblanca. Pero el valenciano no pudo satisfacer las demandas del arquero porque en aquellos tiempos no había margen para una mejora económica más acorde a lo que Adán aporta en la cancha. Ambas partes quedaron en que más adelante volverían a sentarse, ya sin la premura de los tiempos. Sin embargo, la salida de Macià provocó un cambio de panorama en el que la adecuación del contrato de Adán pasó a un segundo plano. Las once incorporaciones del verano y el mercado invernal coparon los esfuerzos de Torrecilla, que ahora se sentará cara a cara con Adán para poner sobre la mesa su situación contractual. Una temporada más, Adán está siendo una pieza importante en el Betis. Lo fue con Poyet y lo sigue siendo con Víctor, como con todos los entrenadores que ha tenido.

Precisamente, Adán fue uno de los primeros en comprometerse con el proyecto que Torrecilla traía al Betis. La llegada del salmantino y su idea deportiva supusieron el impulso definitivo para que el cancerbero hiciera oídos sordos a los cantos de sirena provenientes del Olympique de Marsella y del Liverpool, los dos clubes interesados en el ex del Real Madrid.

La cuestión deportiva también será una de los asuntos sobre las que discutirán en las conversaciones que se iniciarán más pronto que tarde, ya que eso también es importante para el meta.

Como en la última negociación, Adán vuelve a contar con el interés de importantes equipos, en este caso de la Premier League. El Liverpool es uno de ellos, pero también Mourinho, que lo conoce del Madrid, donde llegó a colocarlo por delante de Casillas, ha pensado en él para el United. Adán sabe que sobre todo en Manchester podría perder la batalla de la titularidad, mientras que en el Betis, a día de hoy, es indiscutible. Ese dato y el hecho de que en Sevilla es feliz jugarán a favor del Betis para que las conversaciones lleguen a buen puerto.