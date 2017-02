"Rubén Pardo es un medio determinante"

Pocas personas conocen tan bien a Rubén Pardo en el plano personal y profesional como Asier Santana, que adiestró al centrocampista riojano tanto en el filial de la Real Sociedad, como primer entrenador, como en su llegada al primer equipo vasco, ya como miembro del 'staff' técnico..

La confianza de Santana, hoy entrenador del Real Unión de Irún, quinto clasificado del Grupo II de Segunda B, en Pardo es casi infinita. Y es que el de Rincón de Soto siempre ha sido uno de los niños bonitos de Zubieta, donde se forman los jugadores de una de las canteras más prolíficas de España. Eso explica que la Real no quisiera ceder al futbolista más allá de la presente temporada o que no haya incluido opción de compra en el contrato de préstamo del centrocampista.

"Rubén Pardo es un jugador que marca diferencias en el centro del campo. Puede dar pases de gol desde muy lejos y en ese sentido es un futbolista determinante. Es un jugador que es muy fácil de pie, que la pone donde quiere", explica Santana, que tiene claro dónde puede ofrecer su mejor versión. "Ha cambiado mucho de posición. Ha jugado en el doble pivote, de pivote único por delante de la defensa y de interior en el 4-3-3, pero creo que donde puede rendir mejor es por delante de la defensa. Eso le permite tener el panorama abierto y, además, es un jugador que domina bien los tiempos, sabe cuando darla en corto, en largo, acelerar o parar. Siempre que tenga el fútbol de cara va a ser bueno para él. Le gusta tener la pelota y que haya movimiento por delante, tener opciones y poder elegir. Luego con su calidad puede ejecutar el pase. Además es bueno en la conducción y también puede romper líneas con la pelota en el pie", añade.

Quien más puede agradecer la llegada de Pardo es Ceballos, con quien ya se entendió muy bien en el estreno contra el Barcelona. "Rubén da mucha continuidad al juego. Se asocia con facilidad. Con un jugador de calidad como Ceballos se va a entender muy bien", explica el que fuera su entrenador.

Pese a la confianza del club, Pardo no ha podido tener la continuidad deseada en la Real Sociedad, algo que Asier Santana se explica por la importante competencia que en esa posición ha tenido el riojano desde su salto al primer equipo: "Rubén ha tenido su trayectoria en la Real. Ha tenido momentos de continuidad, pero es cierto que en esa posición la Real ha tenido grandísimos jugadores en los últimos años. Especialmente Illarramendi, que ha vuelto de todo un Real Madrid y eso ha hecho que le haya costado ganarse el puesto. Pero es joven y tiene mucho fútbol, le llegará su oportunidad. En la Real siempre hemos sabido del nivel que tiene. Hay máxima confianza".

Hasta entonces, el cambio de ciudad puede venirle bien. "En un momento en el que no te encuentras cómodo y no tienes ritmo es bueno que un equipo importante como es el Betis te dé la oportunidad de seguir jugando en Primera", comenta al respecto el entrenador del Real Unión.

Gran debut

De momento, Pardo ha dejado una grata imagen por su buen debut contra el Barcelona, en el que ofreció buena parte del repertorio con el que espera ganarse el puesto de aquí al final de la temporada. A Santana no le sorprendió "en absoluto" el nivel mostrado por su expupilo en su estreno como verdiblanco: "No me sorprende porque sé lo que puede hacer. Imagino que su entrenador también lo conocía, hablaría con él de lo que necesitaba y ha tenido tiempo para adaptarse y conocer lo que quieren de él". Desde luego, si sigue con ese nivel será difícil que salga del once bético en los 18 partidos que quedan.