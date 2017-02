Torrecilla analiza el mercado y las renovaciones

El director deportivo del Betis ha analizado el mercado de fichajes verdiblanco una vez cerrada la ventana de transferencias. Además de anunciar la vuelta de Roman Zozulya, Miguel Torrecilla explicó así los dos refuerzos realizados. "Las características que demandábamos con Tosca y Pardo están cubiertas. Cuando hablamos de las posiciones a reforzar salen en consenso entre Víctor y yo. En base a esa información nos apoyamos en la secretaría técnica. Hay alternativas que se pueden dar o no, vemos los candidatos y definimos los tres ideales. En casa posición se acaba decidiendo que Rubén Pardo y Alin Tosca se cierren. Cuando se cierran tres candidatos debe dar lo mismo quien llegue porque están al mismo nivel. A veces, el mercado y el precio te llevan hacia una u otra. En el caso de Pardo, una cesión, y una adquisición por cinco temporadas en el caso de Tosca", ha comentado el salmantino entre otros muchos temas que a continuación repasamos:

Pendientes hasta última hora: "No han llegado propuestas de traspaso, sí de cesiones. Se dejan cerradas las incorporaciones, solo esas dos. Con la salida de Zozulya sí se está atento a las posibilidades que el mercado nos pueda dar. Si había alguna alternativa mejorable para la delantera. Tenemos una delantera fiable para lo que es el objetivo".

Una plantilla para el objetivo: "Todo lo que supere los 22 jugadores es una plantilla larga. Nosotros la tenemos, cuando se recuperen los lesionados habrá seis jugadores que no podrán ir al banquillo. Estamos hablando de jugadores que no han podido estar en la última convocatoria y que vienen para ser importantes en este equipo, Jonas, Sanabria, Felipe, Joaquín... Estamos muy tranquilo y satisfechos de cómo hemos cerrado el mercado de invierno".

Nacionalidad de Narváez: "Es una situación que llevamos en el club. Lo llevan las personas encargadas de esto, se está trabajando en los trámites pero lo que tenemos que anunciar es que Narváez es un jugador al 100% del Betis B. La única preocupación que tiene que tener Narváez es devolver al filial a la Segunda división B. Mirando atrás lo hicimos con José Carlos. Hay jugadores que participan con Víctor para complementar los entrenamientos. Si en este periodo la nacionalidad española es un hecho, fantástico. Primero para el jugador, y en verano pues se tomarán decisiones".

Partido ante el Barcelona: "Es una confirmación del paso adelante, una confirmación de un estilo y un dibujo táctico, que se está llevando en más sitios pero que es una confirmación también de un entrenador metódico y estudioso que tenemos. Es la confirmación de un trabajo realizado y que él ha llevado con su cuerpo técnico. Cortocircuitar al Barça como se ha hecho tiene su mérito, no solo en lo defensivo sino también en lo ofensivo. Debutaron además dos jugadores y rindieron como rindieron".

Confirmación de Pezzella y Petros: "Al final, sobre todo los jugadores que vienen del extranjero, tienen que consolidar una adaptación, unos lo hacen antes y a otros les cuesta más. La llegada de un jugador de otro continente es un gran cambio, unos jugadores rompen la barrera antes y otros después. Hay una presión y eso puede influir en una adaptación".

Las salidas: "En las salidas se tomó la decisión de Fabián, que ya va participando como queríamos en el Elche, y la de Roman Zozulya. No le íbamos a cerrar la puerta si el quería más minutos en otro sitio".

El mercado de verano: "En las próximas decisiones de verano el objetivo es apuntalar, y solo retocar elementos para crecer, teniendo la consolidación de lo que se hizo en el mercado pasado. Contratamos y hay roles para sumar a lo que vienen. Hay jugadores que sabían su rol y otros que por su adaptación no lo han conseguido. Hay que analizar los roles de cada incorporación".

Ahora, las renovaciones: "No hay vacaciones aunque alguno lo piense. Trabajo con los entrenadores de la cantera, trabajamos en analizar a todos los jugadores que vienen de abajo y reunirme con ellos para saber qué talento llega... Veo al Betis B y al División de Honor, al resto no, pero sí me veo con sus entrenadores. Hay ampliaciones y mejoras de contrato, revisiones de contrato, y preparar rutas que ahora sí tengo que hacer, perfilar con Víctor los perfiles para el próximo mercado de verano, todo lo que toca en este semestre digamos. Yo soy de abrir mis rutas hacia la gente y que sepan cómo se trabaja y cómo es la dirección deportiva de su club. En las renovaciones estamos detallando ya para que alguna sea en breve".

Víctor para el futuro: "Es mi entrenador, el fútbol sabemos lo caprichoso que es, y todo depende de los resultados. Estoy contento con su personalidad, su trabajo, es una persona muy abierta a conocer cómo trabajamos, a ampliar sus conocimientos y poder crecer juntos cada uno en su área. Al final se forma un matrimonio futbolístico entre director deportivo y técnico y si no se alimenta surgen grietas. Con todos los entrenadores que he tenido mantengo la relación".