Torrecilla: "Zozulya regresa a Sevilla"

Miguel Torrecilla, director deportivo del Betis, ha confirmado en la radio oficial del club verdiblanco que Roman Zozulya no jugará en el Rayo Vallecano. "Hemos recibido ahora la noticia de que están teniendo problemas con un grupo de radicales. Hemos hablado con el Rayo y hemos acordado que Roman Zozulya regrese a Sevilla. Hay que proteger a la persona y nos debemos a eso", ha dicho el salmantino, que además ha desvelado que el jugador está "muy afectado".

"Hemos hablado con Marcos Álvarez, el jugador está muy afectado, no se esperaba que esto pudiera pasar, ayer dedicó un texto para aquella afición pero parece que esto no llega a determinados sectores y vamos a recibir al jugador de regreso y después dejaremos actuar a nuestros servicios jurídicos para saber qué camino tomar", ha añadido Torrecilla.

Además, el director deportivo verdiblanco ha recalcado que Zozulya no puede jugar en el Betis ni en ningún otro club. "No puede jugar en el Betis, pertenece al Rayo Vallecano y él tampoco puede ser inscrito ahora en mercados abiertos que todavía hay porque se incorpora en julio en nuestro club y ya estaba inscrito antes con el Dnipro. El cupo de inscripciones que permite la legislación ya está cubierto y no puede ser inscrito en otro club".