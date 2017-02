'Caso Zozulya': El nítido mensaje de Víctor

No quiso responder a muchas preguntas sobre el 'Caso Zozulya' en la sala de prensa, para no desviar la atención del importante partido que juega su equipo en Riazor, pero Víctor Sánchez del Amo ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje nítido, en el que no tiene cabida la política, en lo que la mayoría está centrando el debate sobre el ucraniano. Se trata, simplemente, de una cuestión humana.





"No hagas a nadie aquello que no te gustaría que te hicieran a ti"

¡Es cuestión de proponérselo! no es tan complicado, solo depende de ti.