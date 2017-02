Hay muchos más 'Zozulias'

El de Zozulia y el Rayo no es el primer caso de una operación que se va al traste por motivos del todo extradeportivos y la presión que ejercieron aficionados por razones políticas o ideológicas.

Eñaut Zubikarai fue repudiado en el verano de 2012 por el Hércules, que rompió su acuerdo de cesión con la Real Sociedad ante la polémica suscitada en Alicante tras conocerse que el padre del guardameta vasco, Cándido Zubikarai, había sido condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles en septiembre de 1987 y por su pertenencia a la banda terrorista ETA, así como por la difusión de imágenes en las que se podía ver al propio portero participando en concentraciones a favor de la izquierda abertxale.

Un año después, en 2013, Salva Ballesta no pudo ser el segundo de Abel Resino en el Celta, ya que un grupo de aficionados estaba en contra de fichar a un "facha" y antiguo militar del ejército del aire. "No tengo ideas políticas fijas, ya lo he dicho mil veces. Soy español y moriré siendo español. Cogí el coche muy feliz para ir a Vigo hasta que recibí una llamada del preparador físico, Miguel Peiró", explicó entonces el exfutbolista aragonés.

También en 2013, un grupo de 30 hinchas del Levski de Sofía invadió la rueda de prensa de presentación del nuevo técnico, Ivaylo Petev, y le obligaron a quitarse la camiseta del club y a abandonar la sala de prensa entre insultos, empujones y amenazas directas.

Hace sólo unos días, el Saint-Étienne francés anunció la llegada de Anthony Mounier, del Bolonia, pero finalmente tuvo que cancelar la cesión por la fuerte presión que ejercieron sus ultras, que no aceptaban al centrocampista galo por haber jugado en el Marsella, su eterno rival.