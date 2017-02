'Caso Zozulya': Vallecas no rebaja la tensión y avisa

En el madrileño barrio de Vallecas no tienen tan claro que el Rayo, la AFE y LaLiga vayan a poder garantizar la seguridad de Roman Zozulya y su familia. La crispación por el fichaje del ucraniano, lejos de remitir, va en aumento. Así, mantienen su acusación de que el jugador es "neonazi" y cargan contra el presidente del club, Raúl Martín Presa, por lo que consideran una ofensa a la afición rayista.

Desde la Federación de Peñas del Rayo insisten en el boicot a Zozulya no es algo exclusivo del grupo ultra Bukaneros, sino de la gran mayoría de la hinchada.

La opinión es compartida por la Plataforma ADRV, que emitió ayer un durísimo comunicado en el que dejaban claro que su hostil postura no va a variar. "Es conocida la filiación política de Zozulia, imágenes e interacciones en sus redes sociales así lo demuestran. (...) Para lo bueno y lo malo, somos una afición diferente, de un barrio diferente, que no es lo mismo que radical. La voz del rayismo ha sido una desde que se hicieron públicos los rumores de su fichaje: en nuestro equipo, nuestro barrio y nuestro deporte no hay espacio para los nazis", insiten.

Además, cargan rotundamente contra Presa y se unen a las movilizaciones que prepara el rayismo en el partido del domingo ante el Almería: "En el minuto 13, pañolada. Sabemos quien es el responsable y se lo vamos a agradecer". Luego, por si había dudas de a quién ven culpable de este lío, en el 24´ realizarán una bufandada. Para ella, venden prendas a 5 euros con el mensaje "Presa vete ya".

Y todo esto, los aficionados más pacíficos y mesurados. Los más provocadores y agresivos llenaron la redes sociales de amenazas a Zozulya y advertencias de que su seguridad no estará tan garantizada.

El rayismo convoca una rueda de prensa



"Not welcome. La franja no se mancha de racismo". Con este lema y una imagen de Zozulya vestido de rayista y con una señal de prohibido sobre él, la Plataforma ADRV convoca a los medios de comunicación a una rueda de prensa que tendrá lugar en la calle Payaso Fofó -en las puertas del estadio de Vallecas- a las 14:45 horas del domingo.



En esta comparecencia, según anunció este colectivo de seguidores del club franjirrojo, darán "a conocer la opinión de la afición sobre la situación actual" y en la que explicarán sus motivos por los que no aceptarán que el futbolista ucraniano vista la camiseta de su equipo.