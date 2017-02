Zozulia: "Sólo quería ayudar al Rayo, yo no soy fascista"

Roman Zozulia ha roto su silencio. El jugador cedido por el Betis al Rayo Vallecano, que deberá decidir de aquí al lunes si juega en Vallecas o no, ha mostrado su parecer por todo lo sucedido en los últimos días. "No tengo miedo, soy una persona que no tiene miedo. Quería ayudar al Rayo, y me da pena que haya pasado todo esto", ha dicho el ucraniano para Deportes Cuatro.

El delantero, pese a todo, teme por la seguridad de su familia, y en ese caso, no tiene dudas. "El fútbol es toda mi vida, pero cuando hay que elegir entre el fútbol y la familia como cualquier persona elijo la familia. Por mí mismo no tengo miedo a los ultras pero aquí tengo miedo por mi familia", ha dicho.

Por último, Zozulia ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con ningun tipo de ideologia nazi: "Si la guerra ocurriera en España, mucho españoles defenderían a su país, igual que yo a Ucrania. No soy fascista".