Felipe Gutiérrez sobre Zozulya: "Si a alguien le parece bien, no está bien de arriba"

El centrocampista chileno del Betis, Felipe Gutiérrez, aseguró hoy que "si a alguien le parece bien" la situación por la que está atravesando el delantero ucraniano Roman Zozulya "es que no está muy bien de arriba" (de la cabeza), y reiteró el apoyo de la plantilla ante unos hechos "lamentables".

"Apoyamos a nuestro compañero y es lamentable lo que está pasando", afirmó en rueda de prensa Felipe Gutiérrez, quien insistió en que no está de acuerdo "por muchas ideologías políticas de las que se hable" y defendió la calidad humana del jugador ucraniano, cedido al Rayo y que sopesa su futuro tras la oposición de la afición vallecana por su presuntas ideas neonazis.

Sin entrar a valorar la posición del Rayo, el chileno insistió en que no puede hacerlo porque no está en el vestuario del club madrileño y que de lo único que puede opinar es de la posición conjunta de apoyo de la plantilla bética ante la situación que vive su compañero.

Tras superar una lesión en el platillo tibial que lo ha mantenido varado durante un mes, Felipe Gutiérrez dijo que aún no se ha visto su mejor nivel y se mostró seguro de que puede "dar mucho más".

"Me encuentro feliz, pensé que era peor y afortunadamente no era tanto. Ahora necesito agarrar esa confianza, estar a mi cien por cien en todos los sentidos. Las lesiones no son excusa porque estuve al cien por cien antes de lesionarme y puedo estar a más nivel del que mostré", reconoció.

El medio chileno señaló, además, que el Betis debe dar fuera de casa la misma imagen que dentro y, para ello, apostó por "corregir los defectos cometidos" fuera del Villamarín para lograr el objetivo que, según dijo, están buscando.

Agregó que está trabajando para que se vea su mejor nivel y, sobre su vuelta a la selección de Chile, manifestó que necesita recuperarse y "jugar bien el Betis y eso abrirá muchas puertas", concluyó.