Zozulya anuncia hoy que no se va al Rayo

El culebrón no tiene fin. Roman Zozulya se ha tomado otras 24 horas antes de comunicar que no jugará en el Rayo Vallecano, algo que finalmente expresará hoy, después de una última reunión con representantes de la AFE, de la LaLiga, del club madrileño y del propio Betis.

El ucraniano no quiere estar seis meses sin ficha, pero cree que, después de la enésima demostración de rechazo que Vallecas le dedicó el domingo, seguir adelante con la cesión sólo conseguiría complicar las cosas y aumentar todavía más la ya desmesurada crispación que existe en torno a su caso.

Ya en sus últimas declaraciones aseguró que si él tiene miedo, por su familia, la directiva del Rayo también teme "que pueda pasar algo". Entiende que por mucho que le prometiesen que su seguridad estará garantizada, su situación allí se antoja insoportable.

Tras reflexionar sobre todo ello durante el pasado fin de semana, Zozulya acudió en la mañana de ayer al sevillano hotel Silken Al-Andalus, donde se vio con sus agentes, quienes en las horas previas le dejaron tranquilo para no influir en su elección.

A su llegada al hotel, el kievita se encontró con el apoyo de un grupo de Supporters, que le esperaban con una pancarta en la que se leía 'Zozulya, uno di noi' (uno de nosotros) y que el club retiró horas antes de las gradas de la ciudad deportiva, cuando este mismo grupo intentó exhibirla durante la sesión que el equipo realizó ayer a puerta abierta.

Zozulya, que no quiso hacer declaraciones a los medios que le esperaban en el hotel, incluso llegó a posar con los aficionados. "Sería ir a la boca del lobo"

El futbolista no quiso adelantar su decisión, pero sí se pronunció al respecto José Lorenzo, su agente en España, quien casi descartó que vaya a recalar en el Rayo. "Si el ambiente social que se respira en Vallecas no cambia, va a ser prácticamente imposible que el jugador pueda ir allí", explicó Lorenzo, quien advirtió que su negativa todavía "no es algo seguro" y que hoy "habrá reuniones antes de tomar una decisión definitiva, porque aún hay que ver una serie de cosas". En este sentido, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, estas cuestiones a tratar en el cónclave de hoy son la situación legal en la que quedará a partir de ahora Zozulia (cabe recordar que el jugador es propiedad del Rayo hasta el próximo 30 de junio) y, sobre todo, quién y cómo se hará cargo del pago de sus honorarios.

"El Rayo es el que tendría que posicionarse ahora para aclarar algunas cosas. Yo mismo estuve hablando con los ultras 20 minutos y su posición es fuerte y radical, dijeron que no van a cambiar su manera de pensar. Ahora tenemos que ser prudentes, porque quedan detalles por perfilarse, pero queremos arreglar todas las cosas ya", precisó José Lorenzo, que recordó que "la situación es insostenible" y que siente que su obligación, como agente, es "evitar que vaya una persona allí y pueda encontrarse de nuevo con una situación que nadie quiere que se repita", es decir, las amenazas que radicales profirieron en su contra en su único entrenamiento con el Rayo.

En este sentido, recordó que el jugador "quiere ir para ayudar a sacar de una zona difícil al equipo, pero si es bien recibido". "Cuando llegó a Madrid, Zozulya recibió amenazas y si ese ambiente hostil se mantiene, no se puede animar a alguien a meterse en la boca del lobo", concluyó el representante.