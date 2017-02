Ceballos: "El Betis es el club perfecto para seguir creciendo"

Dani Ceballos es el jugador del Betis que más agradece el cambio de entrenador. Desde la llegada de Víctor Sánchez del Amo es otro y está pudiendo explotar todas sus virtudes sobre el césped. El futbolista ya no se plantea triunfar en otro sitio que no sea el Betis. "Ahora mismo es el club perfecto para hacerme un gran jugador. El Betis ha depositado una gran confianza en mí y es el club donde debo estar. No pienso más allá de lo que pueda pasar el día de mañana", ha señalado el canterano en Canal Sur, donde ha hecho hincapié en que no se ve en otro sitio. "Mi futuro más cercano pasa por estar en el Betis. He dejado claro que no se puede dudar de mi beticismo. Siempre lo he dado todo por esta camiseta, pero a día de hoy y como he dicho, el club no me llamado. No quiero centrarme en este tema", ha señalado cuando le ha preguntado por la renovación, asunto que deja en manos de sus agentes: "Si me llaman tendrán que hablar con mi agencia de representación. Yo estoy centrado en jugar".

El jugador también se ha referido a sus objetivos personales y a la selección. "Tengo que ir quemando etapas poco a poco e ir consiguiendo los objetivos paulatinamente como llegar a estar en la selección y conseguir grandes cosas con el Betis", ha comentado.

Ceballos ha resaltado que el trabajo realizado durante la etapa en la que Poyet no lo alineaba está dando ahora sus frutos. "Me estoy cuidando mucho. Cuando no jugaba, hacía doblete de entrenamientos para conseguir el momento que estoy pasando actualmente, entrenaba por la mañanas con el Betis, por las tardes seguía con un entrenador personal. Con la llegada de Víctor está dando sus frutos", ha narrado el utrerano.

Preguntado por los momentos duros vividos con Poyet, Ceballos ha contado cómo intentó solucionarlo. "Soy joven. Hablé con mi representante y le pregunté qué debía hacer en esta situación. Me dijo que fuera a pedirle explicaciones, pero no entraba en sus planes", señaló el 'diez' bético, que reconoció que lo pasó mal. "Tengo 20 años, venía de hacer de una buena pretemporada y luego ves que te quedas fuera. Es un momento duro. Pero no bajé los brazos para estar en estos momentos que estoy viviendo ahora", comentó un jugador que ahora es básico para el entrenador.