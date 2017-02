Haro defiende al Betis y a Zozulya

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, participó anoche en varios programas radiofónicos, donde defendió al club de las críticas del concejal Julián Moreno y trató el 'caso Zozulya'.

Su primera parada fue 'El Transistor' de 'Onda Cero', donde Haro aseguró que las críticas del concejal de la 'marca blanca' de Podemos "no es libertad de expresión; nuestro servicio jurídico ya está trabajando para denunciar este tipo de comentarios". Sobre el mismo tema habló minutos después en 'El Partidazo' de la 'Cadena Cope'. "Desgraciadamente este tipo de incitaciones en la red pueden quedar impunes. Me preocupa que nuestro sistema de derecho no cubra este tipo de hechos. No entiendo esas declaraciones. Sus disculpas no son sinceras. Debería preocuparse más de los sevillanos. No me parece apropiado lo que ha declarado", explicó Haro, quien también opinó sobre el rapero 'Pablo Hasel', contra el que el club heliopolitano va a querellarse. "Me preocupa que nuestro sistema de derecho no pueda hacer nada contra esto. El rapero es algo que fue para hacerse publicidad para sí mismo y que va en la línea de su currículum".

Sobre el 'caso Zozulya', el presidente del Real Betis afirmó que "el Betis es una víctima en esta situación. Se meten con nuestra afición y con Zozulya, uno de nuestros jugadores... He recomendado a Zozulya que cumpla su contrato laboral, pero solo puede animarle. Aquí va a ser acogido como uno más", manifestó Haro.