Piccini: "A veces, mis fallos se magnifican"

Cristiano Piccini afirmó ayer en 'Cope Sevilla' que espera cambiar los pitos de un sector de la afición por aplausos, hablando en el campo y luchando por engrandecer al Betis.

- ¿Le dolieron las críticas?

"A nadie le gusta que le pite su afición, además tras haber pasado por una lesión. Jugué 70 minutos con el cruzado roto. Estoy intentando dar lo máximo que puedo. Hay cosas que muchas personas no saben, aunque cada uno que piense lo que quiera. Me dolieron los pitos, pero eso ya ha pasado. Aquí hay presión: si no juegas bien, te pitan. Intentas hacerlo mejor para que no vuelva a pasar más, y punto. Esa presión es buena, porque ayuda al equipo. Ya estoy creciendo, pues mis primeros dos años fueron con lesiones, lo que me hizo aprender que hay que trabajar para cuidar todos los detalles. He tenido errores en defensa, pero acompañados con malos rendimientos del equipo. Estoy trabajando para corregir esos fallos, si bien hay veces que mis errores se magnifican; mi trabajo es éste. No digo que no sea justo que se me critique cuando fallo, pero muchas veces se manifiestan más los míos".

- ¿Le beneficia más el 1-5-3-2?

"Estoy bien, a gusto. Soy más ofensivo que defensivo, aunque trabajo e intento mejorar donde más necesito. Ahora, estoy más cubierto; el central derecho me ayuda a mucho y me libera para atacar".

- ¿Qué aporta el nuevo míster?

"Pienso que Víctor ha venido con las ideas claras, que nos quiere transmitir y estamos siguiendo. Nos están yendo las cosas bastante bien. Tenemos que seguir mirando hacia arriba. Con el 1-5-3-2 se siente mejor el equipo. Si hubo un cambio de entrenador es que las cosas no iban bien. Con Víctor han mejorado, y Miguel Torrecilla ha hecho su trabajo para que llegasen dos futbolistas que nos van a mejorar para cumplir con nuestro objetivo de estar del décimo para arriba. Siento la presión; es un club ambicioso, y debe serlo, porque tiene una masa social grande. Todos queremos lo mejor para el Betis".

- ¿Pudo marcharse en enero?

"A mí en este mercado de invierno no me ha llamado nadie. Yo quiero estar aquí, acabar la temporada y ayudar al equipo a lograr el objetivo. Esta sociedad me ha dado una oportunidad importante; estoy muy agradecido al Betis, y quiero devolvérselo en el campo, no con palabras".

- ¿Sueña con la 'azzurra'?

"Todos los futbolistas tienen el reto de representar a su país. Pero lo primero es hacerlo bien en el Betis".

- Si se hubieran esforzado un poco más en la Copa... Habrá un finalista inesperado.

"Se nos puede pasar por la cabeza, pero no hay que pensar más en ello; ya ha pasado, así que debemos centrarnos en hacernos fuertes en LaLiga".