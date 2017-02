El Rayo mete prisa a Zozulya: "No tiene permiso para todo el mes"

José María Sardá, vicepresidente del Rayo Vallecano, y Ramón Planes, director deportivo franjirrojo, han hablado esta mañana sobre el caso Zozulya. El directivo se mostró partidario de aplicar "sentido común" para resolver la situación que viven con la frustrada cesión de Roman Zozulya, un futbolista que es "bueno y podía aportar" al equipo, mientras que el técnico ha señalado que el permiso de Zozulya para entrenarse con el Betis no es para todo el mes de febrero. "Zozulya no tiene permiso todo el mes de febrero. Cuando se produjeron los acontecimientos se tomó la decisión de dejarle con el Betis sin poner una fecha. No marcamos un límite de tiempo, pero no sería bueno que esto se prolongue todo el mes de febrero", señaló Planes, que desveló que el futbolista ucraniano también era pretendido por varios equipos.

Zozulya llegó al Rayo al cierre del mercado de invierno el 31 de enero, cedido por el Betis, pero apenas unas horas después decidió regresar a Sevilla ante las protestas de gran parte de la afición rayista, que lo acusa de tener ideas neonazis. El jugador, cuando acudió en su primer día a las oficinas de la Ciudad Deportiva del Rayo, fue recibido con insultos por parte de algunos aficionados, que también portaron pancartas en contra del ucraniano.

Ante la gravedad del caso, Javier Tebas, presidente de LaLiga; Raúl Martín Presa, presidente del Rayo; Luis Rubiales, presidente de AFE y dos abogados, uno del departamento de integración del sindicato, se reunieron el jueves 2 de febrero para abordar el tema. En esa reunión se acordó garantizar la "seguridad plena" para que Roman Zozulya pueda jugar en el Rayo, una decisión que el futbolista ucraniano quedó en decidir "libremente" el lunes 6. Las dos opciones eran, o aceptar jugar en el Rayo, pese a la oposición de la afición, o volver al Betis, aunque no podrá jugar con el club andaluz lo que resta de temporada. De momento, el equipo madrileño espera la decisión definitiva.

"De este embrollo se tiene que salir con mucho cuidado. Con tranquilidad, sentido común y dando los pasos que debemos dar. Es una situación que se ha creado extradeportiva, que no la encajo en ningún estatus deportivo", dijo Sardá, que explicó el proceso de selección que llevó a incorporar al futbolista. "Somos un club de fútbol y como tal la dirección deportiva y directiva miramos la vida de los futbolistas, pero no la privada. Nos enteramos de la situación de este jugador cuando ya estaba firmado el contrato", confesó.

"En ese momento paramos la situación al conocer una información que por otra parte se ha desmentido por el propio jugador por escrito, todos sus allegados y ha llegado hasta el ministro de Asuntos Exteriores de su país. Una vez que tuvimos encima de la mesa que no era cierto, aunque se busque, se rebusque, entre todo el Consejo de Administración y directivos decidimos ir para adelante", apuntó.

José María Sardá justificó la incorporación del futbolista en sus aptitudes futbolísticas y pensando en lo que podría aportar al grupo. "Queremos futbolistas porque somos un club de fútbol, no una sede política. Creemos que Zozulya es bueno y puede aportar. Se ha montado toda esta historia soportando mentiras o falta de verdad. Se han dicho cosas en la radio que no son ciertas. Aquí hemos decidido todos. Para el bien del club y mirando hacía adelante, no indagando en la vida personal de nadie", manifestó.

Sobre el 'caso Zozulya' también opinó Ramón Planes, director deportivo del club, que se mostró partidario del diálogo para resolver la situación . "Creo mucho en el dialogo, en sentarse, analizar la situación y a partir de aquí todas las partes buscar el máximo de sentido común", apuntó Planes, que acudió a la presentación oficial como futbolistas del Rayo de Toni Dovale y Jordi Gómez.

"Teníamos la misma motivación que Córdoba, Valladolid o Mallorca, que lo querían. El Rayo tenía buenos informes visuales y por técnicos que lo han tenido a sus ordenes. Creo que jugador que tenía varias ofertas y quiso venir al Rayo deportivamente es porque podía aportar cosas", dijo. "Preguntamos por su comportamiento, actitud y día a día. Hablamos con compañeros suyos del Betis y otros equipos y nos hablaron bien. El mercado nos ofrecía esa opción y fuimos a por ella", declaró Planes, que desveló que aún no han hablado sobre quién pagará la ficha del jugador si finalmente no juega en el Rayo. "Del tema económico no se ha entrado a valorar nada porque no se han sentado las partes", concluyó.

Uno de los técnicos que dio fe de la buena disposición de Zozulya fue Juande Ramos, que lo tuvo a sus órdenes en el Dnipro.