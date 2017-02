Víctor, sobre el partido ante el Dépor: "Nos altera la planificación, pero no vale de excusa"

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Real Betis, ha comparecido hoy en la previa del partido que su equipo juega mañana ante el Valencia C.F. Pese a esto, el tema más recurrente en la sala de prensa ha sido el aplazamiento del Deportivo-Betis de la semana pasada y del efecto que esto puede haber tenido en el equipo, que ha estado una semana sin competir. "Todo es relativo. Cuando veamos el resultado se dirá si ha sido bueno o malo el no jugar. Hay que adaptarse y trabajar en el siguiente partido".

El técnico madrileño también ha hablado de las posibles fechas para este partido, reconociendo que "nos altera la planificación, pero no vale tener excusas. Los partidos se van a tener que jugar. Nos hablaron de la importancia de proponer una fecha lo antes posible. Nuestro criterio era jugarlo cuanto antes...Esta semana habría sido interesante. Es mejor miércoles y domingo que martes y viernes.

Víctor ha sido muy rotundo cuando le han preguntado a cerca de sus preferencias. "Nuestra propuesta era jugarlo ya, después del partido ante el Valencia. Si te dan a elegir, prefieres no jugarlo en la semana del derbi, pero el calendario marca".

Por último, el entrenador del Betis ha sido cuestionado por el aplazamiento del Celta-Real Madrid y el lío que generó dicha decisión. "No me puedo meter en la cabeza de otros. Todos queremos jugar, pero hay que entender que no se podía poner en riesgo la seguridad de una sola persona y luego tener que lamentarlo. Ojalá esto sirva para que exista mayor seguridad en todos los estadios", concluyó Víctor.