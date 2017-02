Petros: "Debemos ganar los tres próximos partidos"

Petros, centrocampista del Betis, ha analizado el empate verdiblanco ante el Valencia en zona mixta. "Ha sido una pena. Nos vamos con sabor agridulce. Hemos jugado otra vez muy bien, dominando el encuentro, presionando, recuperando muchos balones en campo contrario e incluso hemos dado dos palos otra vez. Es una pena, tenemos que convertir las buenas actuaciones en victorias. La gente se va contenta a casa pero de nuevo con sabor agridulce porque se nos han escapado ya cuatro puntos seguidos. Hay que seguir, acaba de comenzar la segunda vuelta y tenemos un mes muy importante para este club, para nosotros y para la afición. Tenemos tres partidos complicados por delante y debemos ganar los tres", ha dicho a los medios del club.

"Desde mi llegada, siempre he dicho que tenemos que hacer un Villamarín muy fuerte, y ya se nota. Estaba hablando con los brasileños que juegan en el Valencia y me dijeron que es complicado jugar aquí contra nosotros. Hemos presionado y, cuando presionamos a tope, se crea un ambiente muy favorable. No hemos ganado por detalles. Estamos trabajando muy bien, estamos muy ilusionados y con buenas sensaciones. Tenemos que hacer una segunda vuelta mejor que la primera y ganar también partidos fuera. Estoy convencido de que, si no podemos ganar los tres partidos que tenemos por delante, al menos haremos una puntuación muy buena", ha explicado Petros.

Por último, el brasileño aludió a la falta de gol de Rubén Castro. "Es nuestro principal finalizador, es un crack. Eso le pasa también a los mejores jugadores, que muchas veces el balón no entra. Ojalá en el próximo partido ya anote y que la racha sea buena, como siempre hace, con cinco o seis partidos seguidos metiendo gol y dándonos victorias", finalizó.