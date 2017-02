Zozulya, un héroe nacional contra las cuerdas

Hoy se cumple una semana del plazo dado en su día por LaLiga, el Rayo y la AFE, que instaron a Roman Zozulya a tomar una decisión pospuesta, realmente, por el limbo legal en el que se encuentra el jugador, que no encuentra las garantías necesarias para ejercer su profesión en Vallecas con plena seguridad y se está entrenando mientras tanto con el Betis sin saber, además, quién debe hacerse cargo de su ficha.

Comienza, por tanto, una semana clave en un ´affaire´ que dura ya casi dos semanas y lo único que parece claro es que el ucraniano no vestirá de franjirrojo por las presiones de los ultras del Rayo, que le acusan de ser nazi. Todo ello, entre múltiples muestras de apoyo tanto en el seno del club verdiblanco como en su país, donde incluso es portada en algunos medios. Y es que el delantero es todo un héroe en su tierra e incluso será propuesto en abril para formar parte de la Federación de Fútbol Ucraniana (FFU) en representación de los jugadores, tal y como ha confirmado su presidente, Andrei Pavelko.

"Me complace señalar que la Federación Española, la UEFA y la FIFA comparten nuestra preocupación y entienden lo absurdo de la situación. Todos entienden que es un patriota y que no debería sufrir a causa de su ciudadanía. Sus acciones son motivo de orgullo nacional y lo que ha hecho en beneficio de la sociedad ucraniana me permiten recomendarle para el Comité Ejecutivo", señaló.