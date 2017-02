Pezzella: "¿La selección? Ojalá algún día"

"No te voy a decir que me siento observado, porque eso corresponde al técnico de una selección que controla a muchos jugadores que están por el mundo, pero uno sabe que, estando de este lado, con continuidad y jugando regularmente, puede llegar una ´chance´, pero, obviamente, cada uno trabaja porque tiene sus sueños, y ése es uno de mis grandes sueños futbolísticos. Siento que no hay nada más lindo que eso, pero soy consciente de que hay muchos jugadores con una jerarquía enorme. Es una situación complicada, pero ojalá algún día tenga esa oportunidad", ha confesado sobre la albiceleste Germán Pezzella en una entrevista desde su casa de Sevilla con Fox Sports Argentina, añadiendo que habla con sus compatriotas del eterno rival: "Me cuentan sus experiencias en la selección".