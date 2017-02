Víctor: "Queremos preparar el derbi con 27 puntos"

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Betis, ha comparecido esta tarde en sala de prensa antes de medirse este viernes al Granada, único partido en el que piensa aunque el derbi esté a la vuelta de la esquina. "Nuestra cabeza está en el Granada, no pensamos en el derbi. El partido inmediato es el importante, está claro que el derbi es importantísimo pero no es el momento de prepararlo. Ya tendremos tiempo cuando acabe el partido ante el Granada, y queremos prepararlo con 27 puntos", ha dicho el madrileño.

Sobre la falta de efectividad de los hombres de ataque del Betis, Víctor ha comentado: "Para generar goles hay que crear ocasiones, y en eso estoy tranquilo, es cuestión de tiempo elevar la efectividad. Hay máxima confianza en nuestros jugadores, tenemos mucho nivel para hacer gol y generar ocasiones más claras. Todos queremos enlazar dos victorias consecutivas, y luego tres, y cuatro...".

No preocupa la falta de gol de Rubén: "Le pasa a todos los delanteros del universo. No es ansiedad, son las ganas de querer hacerlo. Le damos tranquilidad, además no nos centramos solo en Rubén, no tenemos dependencia de ningún jugador. Tratamos de maximimar todas las opciones de ataque, no solo Rubén, sumamos a todos los compañeros".

Objetivo del Betis: "Todas las hipótesis y condicionales... Vamos al inmediato partido, no sabemos qué va a pasar incluso si ganamos tres partidos seguidos. Lo único que da es para titulares, pero nada más".

Ausencia de Ceballos: "Ceballos es un jugador importantísimo, ha subido mucho su rendimiento, ha asumido el liderato y el no poder contar con él no será una excusa, hay confianza en los que van a entrar. Eso es lo único que nos preocupa. Podemos cambiar nuestra forma de jugar o no, no tiene porqué".

El Granada que espera: "Si pensamos que vamos a encontrarnos al Granada de Ipurúa nos equivocamos, será más parecido al que jugó ante Las Palmas. Estarán muy activados y nos preparamos para enfrentarnos a ese Granada, un duelo muy físico, con muchas disputas, con segundas jugadas...".

Ante el Depor, el día 8: "No depende de mí jugar el día 8. Es lo que hay, el calendario está configurado con unas necesidades y contratos. Los criterios deportivos ya los expusimos, pero luego deciden las televisiones. Se ha elegido el día 8, y competiremos lo mejor posible. Me produce más incomodidad jugar martes y viernes pero también depende las televisiones".

El derbi en la calle: "Del derbi me hablan desde el primer día. Es lo que tiene los derbis. No hace falta que queden 15 días. Desde el primer día me lo dicen, pero nosotros nos aislamos de eso, nos centramos en el Granada, queremos preparar el derbi con 27 puntos como he dicho".