Granada 4-1 Betis: El ansiado salto fue al vacío

Llegaba el Betis a Granada buscando dar el ansiado salto y lo dio, vaya si lo dio, pero hacia el vacío. No hay explicación que valga para este ridículo desastre. Ni mala suerte, ni una mera cuestión de puntería, ni gaitas. En otro contexto, lo de este viernes sería una prueba evidente de que le estaban haciendo la cama a Víctor. Como eso se antoja algo improbable, sólo queda reprobar la lamentable actitud de los jugadores béticos. Ni el control de balón que busca en casa, ni intensidad, ni presión alta, y, ni muchísimo menos, la solidez defensiva de la que venía haciendo gala ante su afición. Fuera es un equipo muy del montón y, si encima realiza tantísimas concesiones, le pinta la cara el menos ducho.

Si la idea era, el resultado fue el extremo totalmente opuesto.Empezando por, que no estaría tan recuperado como decía cuando su tobillo derecho sólo tardó tres minutos en resentirse. Luego, deambuló por el campo otros 42 minutos más. Y siguiendo porn, quien desaprovechó su enésima oportunidad. El holandés suplió ay el galo lo hizo por; pero a pesar de su mala actuación, sería injusto responsabilizar a ambos de todo.

Avisó Víctor en la previa que iba a ser un partido de constantes interrupciones, de contacto y de segundas jugadas. No lo captaron los suyos, que no ganaron casi ningún duelo. Bien posicionado el Granada, el Betis era incapaz de hacerse con un control claro del balón y, cuando lo tenía, no lograba enlazar posesiones largas ni tampoco mover al rival en busca de espacios.

Con todo, tuvo dos ocasiones. Una de Alegría y, la más clara, de Rubén en el 10´, en un tiro cruzado que acabó en córner.

Todos los focos estaban puestos en Rubén Pardo, pues ante la ausencia de Ceballos, todo el peso de la creación de juego recaía sobre él. Sin embargo, el posicionamiento táctico no sólo era un desastre en defensa. Con el balón, el riojano rara vez encontraba líneas de pase.

Para colmo de males, cada pérdida era una contra peligrosa del Granada, que hizo mucho daño a la espalda de los carrileros con Carcela-González y Pereira, que se intercambiaban de banda y desarbolaban a una temblorosa zaga.

Si malo fue el primer cuarto de hora, el festival del horror tuvo su inicio en el 18´, en un error de Álex Alegría. Un mal control del extremeño propició una contra que condujo(magistral en la recuperación y a la hora de desplegar a su equipo), abrió para Carcela y el marroquí la picó de manera espectacular para superar la salida de

El gol sólo era un aviso. En el 28´, otro error, esta vez de Mandi, que se complicó la vida de una manera absurda y la perdió en las inmediaciones de su área. El debutante Héctor Hernández lo aprovechó y puso un excelente centro al segundo palo, donde lo esperaba otro de los fichajes invernales de los nazaríes, un Adrián Ramos que se quedó suspendido en el aire y logró conectar un cabezazo que se le escapó de las manos a Adán .

Era una cuesta abajo sin frenos. El 3-0 sólo se hizo esperar seis minutos. Hasta tres jugadores locales estaban en posición de remate, simbolizando la pasividad de los heliopolitanos. Lo hizo Carcela-González, tras sortear a Rubén Pardo con insultante facilidad y el rechace de Adán lo empujó a portería vacía Andreas Pereira.

Víctor quiso reaccionar tras el descanso. Sanabria entró por Donk y poco después Nahuel, por Alegría, cambiando así a un 1-4-3-3 que duró muy poco. El hispano-argentino fue otro de los que se señaló y apenas duró cinco minutos sobre el césped. Infantil e imprudente, soltó un bofetón sobre Pereira y vio la roja directa.

Justo antes, Adrián Ramos había marcado el 4-0 en la enésima contra tras otro duelo perdido. Esta vez se lo ganó Uche a Petros, el colombiano salió como una moto y batió a Adán al segundo intento, ante una esteril oposición de Nahuel y Pardo, los únicos que quisieron defender esa jugada. Dónde estaban los cuatro defensas es una pregunta sin respuesta.

Este domingo el Sporting debe recibir al Atlético, el Leganés visita al Barça y Osasuna viaja a Vigo. Lo normal es que el colchón con el descenso siga siendo de ocho puntos. Por ahí no hay problema, pero habrá que seguir aplazando 'sine die' el ansiado y prometido salto en la clasificación.

El tanto de Petros, en un buen remate en plancha, fue una mera anécdota. No hay honor posible en una actuación tan pobre como la de ayer ante un equipo en descenso, que sólo había sido capaz de ganar dos partidos en las 22 jornadas anteriores y que venía de encajar un 4-0 en Eibar cuatro días antes. Lo único bueno que hizo el Betis ayer fue aguantar de manera estoica para ser sometido al juicio de los mil béticos que había en Los Cármenes, que fueron benevolentes y, lejos de reprender, les jalearon, conscientes de que el derbi puede dar una inyección de moral. Mucho deberá cambiar la imagen.

Ficha técnica:

Granada: Ochoa; Foulquier, Hongla, Ingason, Gastón Silva, Héctor (Isaac Cuenca, m.72); Wakaso (Sergi Samper, m.70), Uche, Andreas Pereira, Carcela-González (Kone, m.79); y Adrián Ramos.

Betis: Adán, Piccini (Cejudo, m.70), Mandi, Donk (Sanabria, m.46), Tosca, Durmisi; Pardo, Petros, Jonas Martin; Alex Alegría (Nahuel, m.61) y Rubén Castro.

Árbitro: Ocón Arráiz (C. Riojano). Expulsó con roja directa al visitante Nahuel (m.66) y al local Andreas Pereira (m.66). También mostró cartulina amarilla a los locales Wakaso, Andreas Pereira, Adrián Ramos y Uche, y al visitante Jonas.

Goles: 1-0, (m.18): Carcela-González. 2-0, (m.28): Adrián Ramos. 3-0, (m.33): Andreas Pereira. 4-0, (m.64): Adrián Ramos. 4-1, (m.75): Petros.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 16.000 espectadores, más de mil de ellos aproximadamente seguidores visitantes. Realizó el saque de honor el miembro del equipo español de snowboard Josito Aragón.