Rubén no se encuentra

El Betis sufre un caso agudo de 'Rubendepencia' prácticamente desde que el canario llegó a Heliópolis. Sus goles suponen buena salud para la entidad y sus sequías se cuentan por crisis de identidad del equipo.

Y el canario atraviesa una de sus infrecuentes desconexiones con el gol. Son ya cinco partidos sin marcar en los que el Betis no ha conseguido vencer y en el que la producción ofensiva de los verdiblancos se limita a tres dianas.

No es la peor sequía de Rubén en lo que va de curso, pues ya estuvo nueve jornadas sin marcar en las que su equipo únicamente sumó dos triunfos. No en vano, los ocho goles del de La Isleta suponen más de la tercera parte de los 22 que lleva el Betis en la presente campaña. Pero no sólo la falta de remate preocupa al cuerpo técnico, también la disminución de la aportación del buque insignia verdiblanco al juego del equipo. En Granada apenas apareció, aunque está claro que no todo es culpa suya. En partidos como el del Barcelona, aunque no marcó sí que generó peligro, ganando muchos duelos a todo un Gerard Piqué, pero desde entonces su participación en el juego ha ido descendiendo.

La primera oportunidad para ver una mejoría de Rubén será en el derbi, un partido que no se le da especialmente bien al canario. Y eso que marcó en dos de sus primeros tres partidos contra el Sevilla. Sin embargo, no ha visto puerta ante los blanquirrojos en sus últimos nueve enfrentamientos con ellos.