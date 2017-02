Rubén, pese a todo, sigue siendo Rubén

Cinco partidos consecutivos sin 'mojar', una racha muy negativa, pero también muy poco habitual en un Rubén Castro quien este lunes ha tenido una charla particular Víctor Sánchez del Amo, durante el entrenamiento. El técnico considera fundamental que el canario recupere el gol, ya que casi nadie marca cuando él no suele hacerlo.

No en vano, en estos últimos cinco encuentros, el Betis: el que hizopara poner al equipo verdiblanco por delante ante el Barcelona (acabó 1-1) y el firmado poren Granada (4-1). Es decir, que los de Víctor no han ganado ninguno de esos últimos encuentros en los que Rubén no ha mojado.

Por eso, y porque pese a esta mala racha Rubén suma 8 dianas, el '24' sigue siendo el jugador de LaLiga con mayor contribución goleadora (gráfico 1) para su equipo (hace el 36% de las dianas verdiblancas), superando en este sentido a Aspas (32%), Messi (30%), Luis Suárez, Aduriz (29%), Cristiano Ronaldo, Willian José, Sergi Enrich (25%), Gameiro o Griezmann (21%).

Seguramente, el canario está siendo víctima de dos aspectos:este Betis de cinco defensas y. En Los Cármenes, sólo pudo rematar dos veces y en ninguna de ellas el balón, interceptado por algún defensa, llegó a puerta.

La precisión de disparo de Rubén Castro, pese a ello, sigue siendo alta, pues la mitad de sus lanzamientos va entre los tres palos (gráfico 2): 27 disparos a puerta y otros tantos fuera. Es decir, tiene tanta puntería como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo (38 dentro y 38 fuera). Sergi Enrich, Gameiro (53%), Luis Suárez (55%), Aspas (56%), Messi, Griezmann (58%) y Aduriz (59%) sí le superan levemente en este sentido, pero no así en la contribución anotadora para sus equipos, porque Rubén, pese a esta extraña mala racha, sigue siendo Rubén. Los que no están son los demás, ni casi se les espera, por eso Víctor dedica más tiempo en mimar al canario. Sobre todo, ahora que llega el derbi.