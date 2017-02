Petros: "El derbi es "el día para cambiar todo"

El brasileño Petros se ha referido a la importante semana que afronta el Betis, después de haber caído de manera estrepitosa el pasado viernes en Granada, donde los de Lucas Alcaraz le endosaron un contundente 4-1. "De las derrotas se aprende; fue una vergüenza y no va a pasar más. Hay que aprender y seguir; ésta es una semana muy importante para la afición y para nosotros", dijo Petros en el programa Heliópolis de la televisión oficial, donde reiteró que "el vestuario sabe que eso no puede pasar", ya que todos han "hablado" y "no va a volver a suceder". "Lo puedo asegurar", apostilló el brasileño, quien ya piensa solo en el derbi del próximo sábado. "Nos toca el gran rival; hemos empezado ya a entrenar muy fuerte hoy y necesitamos a todos, a la grada, como siempre. Sabremos competir y será un partido muy bueno", argumentó el bético, quien destaca que el vestuario verdiblanco está plagado de "hombres" y "grandes jugadores" que sacarán la situación adelante. Antes de centrarse plenamente en el derbi, el pivote también recordó "la vergüenza" que sufrió tras el partido ante el Granada: "Yo no quiero volver a vivir más eso en mi vida, estar escuchando ahí a la gente después del partido. Hay que ponerse en el lugar del otro, hicieron un viaje muy lejos para acompañar al equipo de su corazón y... ¿Qué nos va a decir? Tenemos que bajar la cabeza y comérnoslo. Fue la primera vez que vivía algo así y fue una vergüenza muy grande a nivel personal; nunca más quiero pasar por eso en mi vida".

Al margen de ello, reconoció que "es una semana distinta" que "la ciudad vive de una manera muy especial". Y es que Petros reconoce que el partido ante el Sevilla es "algo cultural, de historia". "Representamos a un escudo importante y no podemos hacer el feo; tenemos que ganar y lo bueno del fútbol es eso que te pasa una cosa mala y a la semana siguiente te da la oportunidad de cambiar todas las cosas", apostilló Petros, quien entiende que "el Betis ha sufrido mucho en los últimos año" y que "eso marca a la gente", que está "herida". Del derbi destacó que "ese partido vale más que tres puntos" y que es "un partido para cambiar, para ganar y concretar las buenas actuaciones en casa y que la gente se quede contenta, que también se lo merece".