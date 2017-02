El futuro de Zozulya sólo depende de los denunciantes

La de su regreso a su país para jugar otra vez en el Dnipro es la mejor solución para el enquistado ´caso Zozulia´, no obstante, los días pasan y la solución tampoco llega, a pesar de los enormes esfuerzos de los agentes del internacional ucraniano.

Una vez que la FIFA autorizó su vuelta al Dnipro, al considerar que no vulnera la normativa que prohíbe a un jugador jugar en cuatro clubes distintos en el mismo curso, Zozulia se mostró optimista y comunicó al vestuario del Betis que su marcha era cuestión de días, viendo así luz al final de un túnel que, sin embargo, no termina de atravesar. Y es que parecía claro que, después de que la Federación de Ucrania y el Gobierno de su país exigiesen una solución a las autoridades y organismos españoles, ellos iban a poner facilidades para que todo llegase a buen puerto. Su predisposición se encamina a ello, pero el problema es que no cabe el indulto ni ningún tipo de permiso especial. A día de hoy, el Dnipro no puede inscribir a Zozulia por las demandas que pesan sobre el club por supuestos impagos y la única solución es que se retiren todas y cada una de las denuncias. No es fácil. Los agentes del delantero llevan días negociando con todos los demandantes y, sin perder aún el optimismo, no se atreven a augurar una solución fácil. Creen que, como mínimo, habrá que apurar plazos (el mercado de fichajes en Ucrania cierra el 2 de marzo) y, mientras tanto, Zozulia seguirá contando los días y las horas... y trabajando a diario con la plantilla del Betis.