David Belenguer: "Es todo un orgullo ser del Betis"

El exbético David Belenguer sabe perfectamente cómo respira esta ciudad en la previa de un derbi y por ello no duda en sacar a pasear estos días su sentimiento verdiblanco, algo que hace en esta charla con ESTADIO Deportivo.

- En toda su extensa carrera, el Betis guarda un lugar especial.

- Podría haber llegado a equipos de más nivel, aunque me siento muy satisfecho de haber jugado en el Betis. Es uno de los grandes de este país. He estado allí en distintas épocas, y es todo un orgullo ser del Betis. A nivel personal, me ha ayudado mucho a tener siempre los pies en la tierra y a valorar con mucha intensidad cada una de las cosas buenas que me han pasado en el mundo del fútbol y relativizar las malas.

- Tiene en su haber tres ascensos a Primera, dos con el Betis (01/02 y 10/11) y uno con el Getafe (03/04).

- Puse mi granito de arena para que los objetivos comunes se cumplieran. La verdad es que he tenido la suerte de participar en proyectos que han salido bien.

- Por curiosidad, ¿hubo alguna posibilidad de ir a la selección?

- Sí, dos veces recibí la llamada de Luis Aragonés, que en paz descanse. Me dijo: "mañana te vienes, mañana te llamo", pero al final no me llamó.

- ¿Es una espina clavada?

- La verdad es que sí. Hay cosas que se han conseguido, otras que no, pero haber ido a la selección hubiese supuesto un hito. El hecho de haber estado en la terna ya tiene un gran mérito.

- Esa llamada podría haber sido un trampolín...

- No creo porque fue en una edad muy tardía. De hecho, una de las cosas que me comentó Luis Aragonés es que ya tenía 34 años, una edad complicada. A nivel mediático, ´vender´ mi convocatoria no era sencillo.

- Estudió Arquitectura, Diseño de Interiores, Administración de Empresas. Es usted una ´rara avis´.

- No pensaba dedicarme a la Arquitectura ni al Diseño de Interiores, pero siempre he pensado que estudiar algo era una manera de tenerte activo y no estar en el sofá viendo la televisión o jugando a la ´Play´. Tenía ciertas inquietudes y era una manera de ejercitar mi cerebro.