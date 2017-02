Jémez: "Si yo pido a Zozulya, conmigo juega en el Rayo"

No sabemos qué habría dicho de seguir sentado en el banquillo del Rayo Vallecano, pese a que siempre ha hablado con mucha claridad, pero el caso es que Paco Jémez no se mostró de acuerdo con lo que el club madrileño y su afición -o parte de ella- están haciendo con Roman Zozulya, a quien el Betis cedió durante el último día de mercado y quien se sigue entrenando en Heliópolis.

"Estoy al corriente de todo lo que pasa en el Rayo. Estoy sufriendo como un perro desde aquí€ Lo de Zozulya me parece que mezclar situaciones políticas con situaciones deportivas no lleva a ningún buen fin. Siempre acaba mal, siempre acaba mal€ Hay que entender que cierta parte de la afición de Vallecas tiene unas ideas que van en contra de lo que supuestamente este chico había hecho en su país. Es verdad que no tendría que ser así, mirando quién es de derecha o de izquierdas para poder jugar en un equipo. Pero, sabiendo cómo es la gente de Vallecas, creo que se podría haber evitado", comenzó diciendo el actual técnico de Cruz Azul en El Partidazo de Cope.

Más tarde, terminó mojándose del todo: "Sólo planteando su fichaje, ya sabes que vas a tener un problema con cierta parte de la afición. Puedes decir, lo voy a hacer de todas formas, porque es lo que necesita el equipo, pero sabes que vas a tener lío.... Yo, sabiendo cómo es la gente, si creo que es el jugador que necesitamos, yo lo hubiese traído. Si le digo al presidente que quiero a este jugador y viene a aportar, conmigo juega en el Rayo. Ahora sí, no iba a dejar que nadie hiciese apología de ningún tipo. Pero si viene a trabajar, a aportar y a ayudarnos, me da igual que sea de derecha, de izquierdas, musulmán, cristiano, gitano o chino. Pero vuelvo a repetir: es un tema muy complicado".