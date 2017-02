Víctor analiza el derbi, Ceballos y sus palabras del entorno

Víctor Sánchez del Amo, técnico del Betis, ha analizado este viernes en sala de prensa el importante partido que jugará ante el Sevilla, para el que ha confirmado cuenta con Dani Ceballos. "Dani Ceballos está en la convocatoria, ha entrenado con normalidad, por lo que contamos con él. Su evolución ha sido positiva y ha podido entrenar", ha comentado el técnico, que aseguró hubieran actuado igual con el utrerano aunque se tratara de otro rival: "Hubiéramos hecho lo mismo, era un golpe, hemos probado hoy en el entrenamiento y está bien. Creo que sobran las explicaciones sobre el rendimiento de Dani, su mentalidad ganadora, todos esos argumentos le hacen un jugador fundamental para nosotros".

Además, Víctor ha tratado estas cuestiones:

Motivación por el derbi: "El rival ya motiva. Este partido en sí es una motivación, no necesitamos mirar a los datos, es una oportunidad fantástica para revertir esa situación y conseguir un triunfo. Hace poquito vino el Barça y me preguntaban si teníamos miedo... Ya vimos que salimos a por el partido, buscamos la victoria y la merecimos. Ahora más, porque tenemos enfrente a nuestro rival. En estos partidos hay que medir la sobreexcitación, son de máxima intesidad, de disputa, vamos a ir a por el Sevilla desde el primer momento. Tenemos planteamientos tácticos parecidos, pero el partido será muy disputado".

Teme no lograr el triunfo: "Tengo ilusión, no temor, pero podemos tener miedo e ilusión. Estamos invictos en casa, los resultados se han conseguido, y para nada tememos nada de nuestra afición, al revés, son partícipes de nuestras victorias. Esperamos cambiar esos empates por victorias, pero la grada siempre nos ha ayudado a estar cerca de la victoria o a lograrla. Lo vivo con máxima ilusión. Hemos recordado que es una oportunidad histórica para nosotros, es un reto y una oportunidad fantástica para hacerlo. Con esa ilusión afrontamos la semana".

Qué le dicen por la calle: "Este partido nos los recuerdan desde que hemos llegado. Hemos enfocado todo nuestro trabajo a este partido, pero los aficionados te lo recuerdan, luego son tres puntos, pero tiene un plus para la afición".

Vivía el derbi de forma diferente en el Sevilla: "No me acuerdo. No me paro a pensar como preparaba los derbis en el otro lado, no recuerdo ni los resultados. No dedico tiempo a mirar atrás ni a hacer comparaciones emocionales".

Qué partido espera: "Nuestra idea es tratar de no encajar y al menos marcar un gol. Si empezamos perdiendo habrá que levantarse. El fin de semana pasado nos sirvió de aprendizaje. Son importantes todos los jugadores, luego está el rendimiento, el carácter... La importancia está en el grupo, eso nos dará capacidad competitiva. La clave del partido es entender bien el juego y eso depende de la implicación de los jugadores. Habrá situaciones de juego, y tomar buenas decisiones en esos momentos marcará la diferencia".

Discurso a sus jugadores: "Hablamos con todos los jugadores de forma constante. En el caso de los delanteros también, no queremos que haya dependencia de Rubén pero desdramatizamos está situación. Pasa a todos los delanteros, cuando no marcan están dolidos pero su trabajo también es para el equipo".

Punto de inflexión para la temporada: "Creo que el partido de mañana marca todo lo que es el partido, no hay más lectura. Quedan muchísimas jornadas más para nuestro objetivo. No tiene nada que ver, queremos los tres puntos para dar ese pasito adelante. La importancia del partido para la afición es la de poder disfrutar y ganar al eterno rival. Son tres puntos en juego, pero de máxima importancia porque es nuestro rival histórico".

Sus palabras sobre el entorno: "Quiero matizar lo de ayer. Tuve un lapsus. Cuando ayer hice ese comentario de la gente que siente los colores y quiere que pierdan, quería decir que hay gente que no siente los colores. Fue una confusión, no quería apuntar a ningún aficionado, fue un lapsus, tengo la cabeza llena de muchas cosas. Estas cosas pasan, fue un malentendido. Todos conocéis la historia de este club, yo me voy enterando de cosas y todos te dan información y te cuentan cosas. Yo deseo que la situación del club se normalice para encontrar estabilidad. Hablaba de una situación genérica. Espero que quede aclarado".

Pelea por la Liga: "Madrid y Barcelona tiene ventaja para ganar la Liga por encima de cualquier equipo, luego hay que equipos que si estos fallan... A muchos se les escaparán puntos. Se pasa de la noche al día en un momento".