Ceballos: "Nos han metido goles de infantiles y esto no se puede permitir"

Dani Ceballos fue el futbolista del Real Betis encargado de atender a la prensa sobre el césped del Villamarín una vez concluido 'El Gran Derbi' ante el Sevilla F.C. El utrerano, muy dolido por la derrota, se mostró muy crítico con la segunda parte del equipo. "La verdad es que es una derrota muy dura para nosotros. Tenemos que reflexionar y saber que los goles que nos han metido son de infantiles, no se puede permitir esto y menos contra el eterno rival No sé qué pensar. La actitud de la primera parte ha sido impecable, pero en la segunda parte nos hemos metido atrás con miedo. Tenemos que pensar para que esto no se vuelva a repetir. No sé si ha sido miedo o falta de actitud, pero la imagen del segundo tiempo no ha sido buena. A raíz del gol creía que podíamos llevarnos la victoria".

"A mí como bético me duele. Creo que el vestuario está jodido, pero tenemos que reponernos porque el martes hay otro partido", concluyó Ceballos.