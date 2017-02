Pezzella: "Hay que poner el pecho, hacerse cargo de la situación y salir adelante"

Germán Pezzella atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Benito Villamarín una vez concluido 'El Gran Derbi' ante el Sevilla F.C.

Preguntado sobre el bajón del equipo en el segundo tiempo, el argentino comentó que "es difícil de explicar. Ellos arrancaron el segundo tiempo con un sistema diferente. Nos costó meterle mano a esos cambios y encima se encuentran el primero gol a balón parado nada más comenzar la segunda parte. El equipo intentó dar vuelta a la situación, luego llegó otro gol a balón parado y nos volcamos en ataque tratando de definir".

Pezzella no quiso hablar sobre si el primer tiempo era la línea que el equipo debía seguir de aquí en adelante. "Es difícil hablar en este momento. Cualquier cosa que digas no sirve de nada porque duele mucho perder este tipo de partidos. Cuando uno juega al fútbol, estos son los encuentros que más se quieren ganar. Después decir si esa es la línea o no, está un poco de más. Hay que poner el pecho, hacerse cargo de la situación y salir adelante".