El planeta mira al derbi de Sevilla

Desde Argentina a Francia, pasando por Brasil, Italia, Chile o Grecia. Países con una gran tradición futbolística donde hoy estarán muy pendientes de lo que suceda en el Villamarín. Así lo han reconocido periodistas de diferentes medios de comunicación en el sondeo realizado por ESTADIO Deportivo, en el que queda patente que la pasión con la que se vive el derbi hispalense es conocida de sobra lejos de nuestras fronteras.

Aunque la atención no se detiene exclusivamente en el colorido. Se conocen los futbolistas de ambos equipos, sus trayectorias y, además, no se deja de lado la polémica que habitualmente rodea a estos duelos. Tanto es así que, como puede comprobarse en la imagen que acompaña a esta información, el choque de la primera vuelta tuvo una llamada en portada del 'Bali Post', donde se hacían eco de la "controversia" surgida por el gol anulado a Álex Alegría, que marcó en posición correcta. Hasta en lugares tan exóticos como Indonesia, por tanto, siguen de cerca el derbi. Esta tarde, de hecho, hay medios acreditados de 170 países.



Francia: Javier Santos ('So Foot'): "Las dos aficiones alientan mucho"

El reclamo de los aficionados franceses no sólo está en lo deportivo, tal y como explica Javier Santos, de la revista 'So Foot'. "El derbi sevillano interesa porque las dos aficiones tienen fama de alentar mucho. Además, Andalucía es el destino favorito de muchos franceses y muchos descubrieron los clubes durante su estancia de vacaciones allí. Es una buena publicidad para el fútbol y el turismo local".

Eso, por un lado, aunque también "se habla bastante del partido por ser el Sevilla un club de Champions donde hay muchos futbolistas franceses", prestándose también "mucha atención" a la figura de Jorge Sampaoli. Especialmente, son tres los galos que llaman la atención: "Ben Yedder y N'Zonzi son los que suenan para ser seleccionados, así que se les mira con lupa. A Nasri también, pero por otros motivos, ya que es un futbolista bastante polémico aquí, aunque todos coinciden en que ha recuperado su nivel".



Italia: Fabio Mandarini ('Corriere dello Sport'): "Puede pasar cualquier cosa"

El encuentro de esta tarde en el Villamarín también será seguido de cerca por la prensa italiana, donde ven a los de Sampaoli con más posibilidades de triunfo, aunque la propia experiencia les hace darle sus opciones al Betis. "El favorito es el Sevilla. Marcha muy arriba en la clasificación y teóricamente no hay color, por que tiene una mayor calidad, pero un derbi es siempre un derbi y puede pasar cualquier cosa", aclara Fabio Mandarini, redactor del prestigioso diario 'Corriere dello Sport'. "Sabemos que es un partido muy importante para la ciudad y sobre todo una gran oportunidad para los dos equipos", añade en lo referente a la rivalidad.



Grecia: Dimitri Vergos ('SDNA'): "En Grecia se sigue cada año"

El derbi hispalense "es muy conocido en Grecia", tal y como apunta Dimitri Vergos, del portal 'SDNA', quien recuerda que "es un partido muy grande que se vive con mucha tensión", apuntando que "por supuesto tiene espacio en la televisión griega", ya que 'Cosmote TV' lo cubre en vivo cada año.

En lo referente al partido en sí, Vergos da al Sevilla como favorito, pero con prudencia. "Tiene jugadores de gran nivel que le han llevado a lograr grandes victorias en Europa, pero los derbis son partidos especiales y el resultado está siempre abierto".



Brasil: Rodrigo Cerqueira ('Globosporte'): "Todos conocen la rivalidad que existe"

Mirándolo desde un prisma local, la mayoría de reportajes especiales que se realizan en Brasil sobre el duelo cainita entre Sevilla y Betis vienen motivados normalmente por la presencia de alguna estrella 'canarinha'. Gracias a ello, como relata Rodrigo Cerqueira, de 'Globosporte', "se conoce la gran rivalidad que existe".

"La gente que conoce el fútbol sabe que es uno de los derbis más grandes de España, con dos equipos de mucha tradición y con mucha historia". Además, desde el citado portal de deportes recuerdan "grandes jugadores brasileños que pasaron por allí, como Denilson en los noventa, o más recientemente Daniel Alves, Luis Fabiano o Renato en el Sevilla". Ahora, la atención la centran Mariano y Petros, sin olvidar a Ganso pese a su falta de protagonismo.



Argentina: Francisco Freidenberg ('Diario Olé'): "Con Sampaoli gana más repercusión"

Partiendo de la base de que en Argentina, "lo importante con respecto al fútbol español es todo lo que el compete al Barcelona o el Madrid", Francisco Freindenberg, periodista del 'Diario Olé', admite que "esta temporada el Sevilla adquirió otra importancia por la presencia de Sampaoli y de tantos argentinos, así como por sus éxitos en Europa".

Por ello, los derbis hispalenses tienen ahora "una repercusión mayor que en los últimos años", comparándose, en su opinión, "por el hecho de que es un clásico local, con dos hinchadas muy seguidoras", con el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia.



Chile: Luis Ribera ('Canal de Fútbol'): "Es un duelo muy atractivo"

En un país tan futbolero como Chile, el derbi "claramente es atractivo, sobre todo, por el momento que vive el Sevilla en la Liga". Pero también se sigue con especial atención a Jorge Sampaoli, como aclara Luis Ribera, de Canal de Fútbol (CDF). "Con el juego mostrado, ha ratificado su condición de entrenador top a nivel mundial. Además, como su éxito comenzó en Chile, estamos pendiente de si puede repetir en un medio más competitivo. Y creo que lo está logrando".

En el Betis, por su parte, también hay un claro protagonista para los aficionados andinos. "En ambos equipos han estado chilenos. Ahora está Felipe Gutiérrez, un jugador muy seguido por los hinchas de Universidad Católica, donde se formó, pero que no ha logrado contundencia en la selección. Se esperaba más de su paso por el Betis, pues el carácter de la Liga española es perfecto para su juego".

En cuanto al desarrollo del partido, Ribera ve al Sevilla como "absoluto protagonista". "Sampaoli no renuncia nunca a la presión y creo que dominará, salvo que el Betis sorprenda con un planteamiento que no ha mostrado a lo largo de la campaña".