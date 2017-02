Víctor: "Nunca ponemos excusas con las situaciones arbitrales que se den"

Tras caer en 'El Gran Derbi' por 1-2 ante el Sevilla FC, Víctor Sánchez del Amo atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al encuentro. En la misma, el entrenador del Real Betis respondió a las siguientes cuestiones:

Valoración del partido: "Ha habido una gran parte en la que el resultado ha sido corto. En la segunda mitad queríamos seguir en la misma idea del primer tiempo. apretar y jugar en campo rival para poder aprovechar las situaciones. Queríamos continuar con la misma concentración en todas las acciones a balón parado. Sabemos del poderío que el Sevilla tiene ahí. En la primera parte lo hemos defendido bien y en la segunda esa idea que teníamos de seguir jugando igual, con el cambio que ha introducido el Sevilla incorporando a Iborra y haciendo un juego más directo, ha evitado esas situaciones de presión en su campo. Se ha visto un juego mucho más directo y segundas jugadas. En la segunda parte nos han ganado la mayoría de esas acciones y eso ha provocado que se jugara más en nuestro campo que en el suyo. Aun así, los dos goles han venido a balón parado con ese poderío que tienen en este tipo de acciones. Hemos defendido muy bien en la primera parte pero en la segunda dos acciones nos han costado dos goles. Una de ellas me dicen que es en fuera de juego. No hemos tenido la fortuna de nuestro lado en ese sentido para que hubiera sido más justo el resultado visto lo visto. Por el equilibrio que ha habido en cuanto a ocasiones y dominio del juego el empate hubiera sido lo justo. Con ese gol en fuera de juego no ha podido ser, nos quedamos disgustados porque el esfuerzo de los jugadores y la afición no ha tenido recompensa".

El desplome de la segunda mitad: "El cansancio es normal que se acumule a lo largo de los minutos. Hemos terminado situaciones atacando cerca de la portería rival, el equipo tenía energía para buscar el empate. Ha sido más producto del poderío físico que tiene el Sevilla en cuanto a tamaño que nosotros no tenemos. Eso ha condicionado mucho en los goles dos goles por esa capacidad que tienen en el juego aéreo con futbolistas de esa envergadura. Es cierto que en una de esas segundas jugadas ha sido fuera de juego y les ha permitido tener esa victoria, pero no se ha visto. Ha sido clave ese poderío físico en cuanto a centímetros. Al encajar el gol del empate hemos preparado ese cambio de Álex Alegría y Jonas para tratar de meter más centímetros. Hemos tenido la primera ocasión de la segunda mitad en un contragolpe de Piccini, pero luego hemos recibido el empate y hemos sufrido mucho en las segundas jugadas. Hemos introducido jugadores con más envergadura para las jugadas aéreas, pero en la primera que han tenido ha llegado el segundo gol".

Jugadas a balón parado: "Las dos partes han sido muy diferentes. En la primera hemos sido capaces de dominar todos los aspectos del juego y en la segunda con muchos balones divididos y segundas jugadas no hemos tenido el acierto de ganarlas para tener continuidad en los ataques. Eso nos ha obligado a estar más en nuestro campo. Cuando hemos sido capaces de generar alguna buena posesión tampoco hemos finalizado".

La polémica, el segundo tanto sevillista fue en fuera de juego: "Nunca ponemos excusas con las situaciones arbitrales que se den. Es un hecho que ha pasado y ha tenido relevancia en el resultado, pero no ponemos excusa. Tenemos claro la sensación de que todo el esfuerzo que han hecho tanto la afición como los jugadores no se ha llevado la recompensa que merece. Se ve que el equipo quiere y que compite contra equipos que tienen una capacidad competitiva muy alta. El partido ha sido muy equilibrado. Esa situación ha decidido el partido pero no nos sirve de excusa. Estamos muy disgustados porque el esfuerzo que hacen los jugadores no ha tenido recompensa. Tenemos partido el martes y hay que seguir, trabajando iremos a más".

La racha de los últimos encuentros: "Cuando no ganas no tienes la posibilidad de consolidar una posición o mejorarla, que es lo que queremos. Con el trabajo se ve que el equipo va compitiendo y tiene capacidad de competir ante equipos importantes. Seguro que los resultados van a llegar, estas muy cerca. En todos estos últimos partidos hemos estado muy cerca de conseguir la victoria o de puntuar, con la salvedad del día de Grada, que estuvimos nefastos. Hoy el equipo ha vuelto a dar la cara y ha tenido acciones para conseguir la victoria. Si hubiéramos tenido más acierto en esa primera parte que hemos dominado... Al final la efectividad es la que marca. Lo que nos queda es trabajar, el grupo tiene ganas. La decepción es grande para la afición y el vestuario porque el esfuerzo no ha venido acompañado de la recompensa de la victoria".

¿Cree que el equipo acabará alcanzando el objetivo de la temporada?: "Queda mucho campeonato, ya lo hablamos antes del partido. No hemos sido capaces de conseguir estos tres puntos, pero queda muchísimo en juego y vamos a trabajar igual que siempre para sumar de tres en tres".