Lopera: "Dejarán al Betis peor que como lo cogimos en el 90"

Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Betis, se ha dejado ver esta mañana en un acto en el Real Círculo de Labradores, donde ha sido preguntado por la situación actual del equipo tras la derrota en el derbi. "No habladme del Betis que me da pena, me da pena, no quiero hablar", ha dicho el empresario de El Fontanal a los micrófonos de la Cope Sevilla.

Preguntado por cómo se sentía y cómo afrontaba la fase final del litigio sobre el paquete de acciones del club que todavía están en el aire, Lopera ha dicho: "Estamos esperando que nos entreguen lo que es nuestro y enderezar la casa como lo hicimos en el año 91 y 92". ¿El Betis mejor ahora? Por favor, lo que pienso es que cuando lo dejen, lo dejarán peor que como lo cogimos nosotros en el 90", ha dicho el expresidente.

Además, está noche Lopera estará en 'El Transistor' de Onda Cero con José Ramón de la Morena, donde volverá a valorar tanto la situación deportivo como institucional del Betis.