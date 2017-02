Víctor, sobre el derbi, Mel y el Málaga

Víctor Sánchez del Amo atendía a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la previa del encuentro de mañana antes el Málaga CF. El entrenador verdiblanco reconocía la decepción por la derrota en 'El Gran Derbi' y hacía hincapié en la necesidad de ganar a los malaguista para pasar página y cambiar la dinámica.



Derrota ante el Sevilla F.C. en el derbi: "Hay secuelas emocionales por la rabia que nos dio perder, pero hay que seguir mirando hacia adelante. La competición sigue, mañana ya tenemos un partido y ahora va a haber una concatenación de encuentros que van a ser todos muy importantes. Tenemos que enfocarnos a ellos, la cabeza no puede estar en otro sitio que no sea el Málaga".

"Ya lo hablamos después del partido. Esa rabia y esa decepción la tenemos todos, pero hay que enfocarlo todo ahora al Málaga. El análisis del derbi ya lo hicimos, no fue cuestión de desenchufarse. Después del análisis más exhaustivo que hicimos el domingo y tras ver el partido varias veces, vimos varias veces los errores que cometimos. Para nosotros lo importante es que el equipo está demostrando capacidad de desarrollar buen juego y ser competitivo, pero nos está faltando regularidad. Estamos trabajando para adquirirla, esa regularidad es importante para ser competitivos de manera estable. Nos está penalizando que no la tengamos, queremos mejorar para cuando hacemos las cosas bien que sean más y más sostenidas y evitar tener momentos donde baje el rendimiento".

¿Cree que su futuro dependía de lo que ocurriese en el derbi?: "No, en absoluto".

Declaraciones de Ceballos a la finalización del Betis-Sevilla: "Málaga es lo que tenemos en la cabeza. En caliente cuando acabas un partido es normal que se hagan comentarios que no obedecen a un análisis de una precisión alta. No es el momento, en el análisis que hicimos al día siguiente quedó todo muy claro. Para nada es una cuestión de que el equipo se desenchufara, ni mucho menos".

El ánimo del vestuario: "Es algo que estoy comentado desde que hemos llegado. El vestuario es sensacional, el grupo es muy bueno. Hemos tenido resultados de todo tipo y en todos ellos el equipo está muy unido y trabajando con una predisposición buenísima. El equipo está con muchas ganas de dar todo el esfuerzo posible. Ese es el ambiente que te lleva a crecer y crecer. De eso es lo que se trata, no tenemos ninguna duda del vestuario".

La importancia de ganar en Málaga: "La importancia que tiene es que hay tres puntos en juego y queremos ir a por todos. Encaramos cada partido con la intención de intentar ganarlo. Además fuera de casa se nos están resistiendo los resultados, así que es una motivación extra. No miramos a repercusiones en la clasificación porque todavía queda mucho, sino a los tres puntos, que es lo que queremos".

Cambios en el once inicial: "No damos información para no dar pistas al rival. Mañana daremos la lista y la alineación se sabrá una hora y media antes. No anticipamos nada".

La victoria se resiste en los últimos partidos: "La dinámica no es buena. Aunque queramos ser positivos siempre, tenemos que decir que la dinámica es mala. Para llegar a los resultados hay un proceso. En el análisis de ese proceso, que es lo importante para encontrar el resultado, vemos que el equipo está haciendo muchas cosas bien y nos estamos quedando muy cerda de resultados merecidos que no han llegado. Eso es lo importante. Si viésemos que no estamos haciendo cosas buenas entonces sí que estaríamos preocupados. Nos enrabieta que no nos llega con lo que estamos haciendo, nos están penalizando los errores, la falta de acierto en ataque y los despistes o acciones individuales en defensa. Nos tenemos que ocupar de trabajar en el proceso y que el equipo sea más eficaz, que siga generando ocasiones y que no acierten los rivales en la que nos hacen. No nos están haciendo muchas, pero tenemos que hacer que tengan menos efectividad. Está la dinámica de resultados y el proceso de trabajo del equipo, lo que propone el equipo para llegar a los resultados. En ese camino sí está dando el equipo mucho más rendimiento, pero necesitamos más para alcanzar esa regularidad".

Análisis del rival de mañana: "Ha hecho fichajes en el mercado del invierno y eso ya genera algunos cambios. En cuanto al sistema de juego no hay grandes variaciones, pero es cierto que los nuevos jugadores han aportado nuevas dinámicas. También el nuevo entrenador aporta nuevas dinámicas. Los resultados han tardado mucho tiempo en sonreírles. El Málaga viene de un resultado contundente contra el Eibar como ya nos pasó con el Granada. Nuestra idea es que no pase lo mismo, vamos con todos los sentidos puestos para buscar esos puntos. Tenemos esa rabia interna de que el equipo está haciendo mucho más de lo que se está viendo en los resultados. Queremos ganar fuera de casa, tenemos esa motivación".

Pepe Mel, cerca de firmar por el Deportivo de La Coruña: "Estamos en la previa de un partido contra el Málaga y aún nos queda para llegar a ese enfrentamiento contra el Deportivo de La Coruña. La noticia ni siquiera está confirmada, así que por respeto a todos los compañeros de profesión no voy a hacer ningún comentario. Lo único que tenemos en nuestra cabeza es el partido contra el Málaga".