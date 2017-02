Lopera: "La gente me pide que vuelva a Betis"

Manuel Ruiz de Lopera ha sido uno de los protagonistas en 'El Transistor' de Onda Cero que conduce José Ramón de la Morena. El ex presidente verdiblanco ha repasado la situación judicial por la que pasa la entidad de Heliópolis además de recordar que la gente todavía le pide que vuelva a dirigir el Betis.

"Desde que salí del Betis no voy al estadio. Somos los accionistas mayoritarios del Real Betis Balompié, de un momento a otro esperamos que nos den lo que es nuestro, y cuando nos den lo que es nuestro tendremos que cambiar las estructuras como lo hicimos en 1991 para transformarlo en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y salvarlo de la muerte como tuvimos que salvarlo, con 30.000 millones de pesetas que debía el Betis en aquella fecha, además del salvarlo, el estadio estaba vendido, y llegaron todos los problemas de una vez, porque luegon debían ponerse asientos, tuvimos que hacer un estadio y podía haberlo hecho de 44.000 espectadores como el del Sevilla, pero yo lo quería mayor. Se recuperó el estadio que estaba vendido", explicó Lopera.

Preguntado sobre si le dolió que le cambiarán el nombre al estadio, Lopera comentó: "Sí, porque el beticismo no estaba conforme con eso, como lo está con lo que se está haciendo ahora. Hoy he estado en un acto y la gente me dice que vuelva porque se acuerdan de las cosas buenas que hemos hecho en el Betis, y cómo hemos sacado el Betis adelante, cómo se le salvó la vida al Betis porque el Betis estaba muerto y desterrado".