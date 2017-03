Sanabria: "Demostramos el carácter y la valentía de este equipo"

El paraguayo Arnaldo Antonio Sanabria, autor del gol de la victoria del Betis en Málaga, ha sido el futbolista encargado de hablar sobre el césped de La Rosaleda una vez finalizado el partido. "Es un resultado muy positivo en un campo muy complicado, salimos a por todas, y se demostró el carácter y la valentía de este equipo para remontar. Estoy muy contento por la victoria y por el esfuerzo que hemos realizado".

El delantero verdiblanco ha explicado lo importante que era ganar hoy para frenar la mala racha del equipo. "Hicimos un grandísimo partido, pasábamos por una racha muy negativa, después de perder en Granada y en el derbi, estábamos sin suerte de cara a gol... pero hoy se dio, así que nos vamos muy contentos".

Por último, Sanabria ha comentado las dificultados que está teniendo esta temporada para hacer goles. "Este año me está costando más hacer goles, he ido arrastrando algunas lesiones, pero cada vez me siento mejor y me voy de aquí reforzado", concluyó.