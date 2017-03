Un muro llamado Germán Pezzella

Fue, durante mucho tiempo, uno de los fichajes más criticados de Eduardo Macià. El ex director deportivo verdiblanco se desplazó hasta Buenos Aires, con 2,5 millones de euros, para comprar la mitad del pase del central argentino, quien en esos momentos había perdido el puesto de titular en River Plate.

Pezzella comenzó jugando con Pepe Mel y acabó también haciéndolo con Juan Merino. Hubo quienes no tuvieron en cuenta que necesitaba un período adaptación o que el mal rendimiento general del equipo también redunda en el individual. No eran pocos los que se echaban las manos a la cabeza cada vez que lo veían en el once titular.

Hoy día, en cambio, ya se comienza a ver al internacional sub 20 argentino como el líder natural de la zaga heliopolitana. Lo es, de hecho, dentro del vestuario y sobre el césped, donde actúa en el centro de una línea de cinco. Casualidad o no, el único partido de Liga que se ha perdido Pezzella esta temporada ha sido el peor del Betis, el del sonrojante 4-1 de Granada.

Ante el Málaga, la presencia del '20' fue clave para que el Betis rompiese su pésima racha fuera de casa, y es que el cuadro local realizó hasta 26 centros al área de Antonio Adán, de los cuales 15 fueron despejados por Pezzella. El ex de River se impuso en 11 ocasiones por alto, lo que le llevó a ganar un 83% de sus duelos aéreos. Además, recuperó ocho balones.

El Betis ya se plantea comprar la otra mitad del pase, mientras varios clubes, sobre todo italianos (tiene la doble nacionalidad) permanecen atentos a su buena evolución.