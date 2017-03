Sin Rubén tras 112 jornadas

La lista de convocados de Víctor Sánchez del Amo ofrecida en la mañana de ayer dejó la gran sorpresa de no ver a Rubén Castro entre los citados. Y es que es muy poco habitual que el canario no entre en una lista a no ser que esté lesionado. De hecho, ésta es la primera vez que le ocurre desde que firmó por el Betis hace ya seis temporadas. Desde entonces apenas se ha perdido 22 encuentros de los 236 de Liga que ha disputado su equipo entre Primera y Segunda división.

Y es que, el de La Isleta llevaba jugando 112 jornadas de Liga consecutivas (108 de ellas como titular) y no se perdía un encuentro liguero desde el 23 de marzo de 2014, en un Betis 0-2 Atlético correspondiente a la jornada 29 de la 13/14, con Gaby Calderón como entrenador. Rubén estaba citado, pero el argentino decidió que no jugara aquel choque en el que el Betis estaba ya desahuciado. Rubén ha disputado desde entonces los nueve últimos partidos de aquella campaña, los 42 de la operación retorno a Primera división en la 14/15, los 38 de la pasada campaña y los 23 del presente curso.

Para encontrar a Rubén fuera de una lista hay que remontarse al 10 de noviembre de 2013, cuando se perdió una derrota contra el Barcelona por 1-4. Estaba lesionado y Mel tampoco había podido contar con él en los 10 partidos previos. Fue el principio del fin de aquella aciaga campaña que acabó con el Betis en Segunda división.

En sus seis campañas en el Betis, únicamente ha sido suplente en siete ocasiones, (cuatro en Liga) otro dato que habla de la importancia que siempre ha tenido el ´24´.

Además, las dos últimas veces que pasó tanto tiempo sin marcar acabaron con las destituciones de Pepe Mel y de Poyet. En ambos casos se reencontró con el gol un partido después de estos despidos.