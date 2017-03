Zozulya se marcha sin que nadie del Rayo le reciba

Roman Zozulya se ha presentado en la ciudad deportiva Rayo Vallecano junto a sus representantes, un abogado y un notario, quien ha certificado que nadie les ha recibido, aunque es cierto que el presidente de la entidad capitalina, Raúl Martín Presa, se encuentra fuera de la capital de España.

José Lorenzo, su agente en España, ha dicho esto: "El jugador está en una situación difícil porque no puede competir y quiere luchar por un puesto. Quiere entrenarse. Vamos a hablar, sentarnos y tocar muchos temas. Todo lo que no se ha arreglado en 28 días tenemos que verlo y, si no, se quedará aquí a cumplir su contrato".

, le preguntan al intermediario: "Obviamente. Por la suya propia no, pero sí por la de su familia.. Ya me contarás. Él llegó el 1 de febrero y se tuvo que marchar. Si alguien pone una querella, es por algo. Es jugador del Rayo hasta el 30 de junio", dijo antes de entrar en la ciudad deportiva el club madrileño, de donde salieron a los pocos minutos, dado que el Rayo les ha emplazado a reunirse en otro lugar. "El notario ha dado fe de que hemos hecho acto de presencia.No entiendo al Rayo", dijo Lorenzo a la salida.

Mientras, los ultras del equipo franjirrojo insisten en que no quieren "a nazis" y algunos han colgado una pancarta en la ciudad deportiva.

Finalmente, y por primera vez, se ha pronunciado un miembro de la actual plantilla rayista, el meta Toño, sobre el asunto. Lo ha hecho en Movistar +: "Estamos en un sitio donde esos pensamientos no son bienvenidos. También hay que pensar en la afición".