Víctor, sobre Ceballos, Rubén Pardo y Joaquín

Víctor Sánchez del Amo ha manifestado hoy en rueda de prensa que la victoria del martes en Málaga ha "renovado la ilusión por intentar sumar dos triunfos seguidos", en el partido que mañana disputará su equipo frente a la Real Sociedad en el Benito Villamarín.

El madrileño ha señalado que asume que "la satisfacción del triunfo siempre genera confianza", pero ha advertido de que el conjunto donostiarra "hace el mejor fútbol" del campeonato "desde diciembre" porque "tiene muy claros los conceptos, su fuerza son sus automatismos y su clasificación no es por casualidad".

El técnico madrileño no ha querido "dar pistas al rival sobre el once" que piensa alinear, pero insinuado cambios porque "hay que tener en cuenta que" tiene "varios partidos muy seguidos", por lo que "el rendimiento de los jugadores depende de la recuperación de los esfuerzos".

Así, el preparador verdiblanco ha dicho que espera recuperar al extremo Joaquín Sánchez, inédito desde hace dos meses y que "vuelve poco a poco al grupo", aunque "no está para 90 minutos"; y que no desea "buscar excusas ante las bajas", como la de Rubén Pardo, cedido por la Real Sociedad y que mañana "no puede jugar por contrato".

El técnico bético se ha mostrado "encantado con Dani Ceballos", a quien calificó como "un lujo", pero ha advertido que "su renovación depende de todas las partes", y considerado que "tiene un futuro tremendo y ganas de crecer pero debe madurar para dar su máximo rendimiento".