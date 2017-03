Betis-Real Sociedad: La hora de darle una alegría a los béticos

El Betis y la Real Sociedad dirimirán hoy en el Benito Villamarín (20:45 horas) un duelo en el que los verdiblancos querrán congraciarse con el beticismo tras perder en casa con el Sevilla el ´Gran Derbi´; un duelo con el que conseguir encadenar dos victorias consecutivas por vez primera esta temporada (el martes pasado ganó al Málaga) ante un rival que ha ganado sus últimos compromisos fuera. Una Real Sociedad en puestos europeos que no lo pondrá sencillo y que, pese a empatar en casa ante el Eibar, ha ganado fuera sus últimos partidos ante Las Palmas (0-1) y Espanyol (1-2). Ambos entrenadores apenas han tenido tiempo para recuperar a sus jugadores tras sus compromisos del pasado martes, habiendo refrescado a sus planteles y dado descanso a las piernas de sus futbolistas.

Víctor Sánchez del Amo, tras la ´revolución´ en su once ante el Málaga, para el que dejó fuera de la convocatoria a Rubén Castro, goleador histórico del Betis y principal referencia ofensiva de los verdiblancos desde que llegó, contará con casi todos sus efectivos, con la excepción del cedido Rubén Pardo, quien no podrá jugar por contrato. Una ausencia que condicionará, en parte, la alineación del técnico madrileño, quien ha contado con el riojano en todos los partidos del Betis desde que éste llegara en el mercado de invierno. Optará el preparador, por tanto, entre el francés Jonas Martin y el serbio Darko Brasanac, titulares en Málaga, para acompañar en el centro del campo a Dani Ceballos, quien volverá al once después de haber salido en la segunda parte en La Rosaleda junto al brasileño Petros. También recupera al lateral Cristiano Piccini tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones; conformará con el italiano su habitual defensa de cinco que podrían completar los centrales Germán Pezzella, Bruno González y Alin Tosca, así como el lateral danés Riza Durmisi, reservado en Málaga y que podría volver al once.

Otra de las novedades será la presencia en la alineación de Rubén Castro, cuya ausencia en Málaga se correspondía a una mera rotación, tal y como se ha cansado de explicar Víctor a lo largo de la semana. Sería el canario, por tanto, quien acompañara al paraguayo Tonny Sanabria en la punta del ataque en detrimento de uno de los centrocampistas con los que elsalió en Málaga. Enfrente, se encontrará el Betis a una Real Sociedad mermada por sus bajas en ataque que tratará de mantener el buen tono de sus últimas salidas y puntuar en el Villamarín para minimizar el tropezón en Anoeta ante el Eibar en el descuento y mantener su sueño de jugar en Europa la próxima temporada. Tras la baja de Willian José, los guipuzcoanos no parecen estar tan cómodos en el campo. Eusebio no gozará de mucho fondo de armario, habiendo apelado por Juanmi.