Mandi: "Así es imposible"

Tras la derrota, el plantel verdiblanco era consciente de que los errores defensivos habían marcado el encuentro ante la Real Sociedad; un partido en el que el conjunto de Víctor Sánchez del Amo recibió tres goles, dándole muchas facilidades a la Real, equipo que prácticamente marcó cada vez que llegó al área de Antonio Adán. Por ello, Mandi se mostró claro ante los medios de comunicación. "Sí, estoy contento de haber marcado un golazo, pero no ha servido de nada porque no hemos ganado el partido", comentó el central franco-argelino, quien, asimismo, dijo que "esta noche estamos muy apenados, teníamos que ganar este partido para darle continuidad a lo de Málaga. No se puede ganar si el rival te hace tres goles. Es demasiado para nosotros, tres goles son muchos. Es imposible ganar un partido cuando te hacen tres goles".