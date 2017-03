Pardo, sobre el Betis-Real Sociedad: "Yo acepté no jugar este partido"

Irrumpió en el panorama nacional con mucha fuerza. Tanta que, incluso, el Real Madrid apuntó el nombre de este centrocampista riojano en su agenda. Sin embargo, la falta de regularidad y cierta dosis de mala suerte con las lesiones frenaron la eclosión de Rubén Pardo, que prefirió hacer las maletas el pasado mes de enero rumbo al sur, donde sabía que le esperaban minutos con los que recuperar la confianza, que mantenerse en un equipo donde iba a tener muy complicado ser protagonista. Hoy, se miden en el Villamarín sus dos equipos, encuentro que por la conocida 'cláusula del miedo' no podrá jugar y en el que no le importa reconocer que se sentiría "un poco raro".

- Recibe el Betis a 'su' Real Sociedad. ¿Le hubiese gustado poder jugar ese partido?

Todos los jugadores queremos jugar todos los partidos. Sí que es verdad que éste hubiese sido un poco raro para mí, porque no sabría a quién dársela (bromea), pero ahora mismo defiendo la camiseta del Betis, soy del Betis, y esto es fútbol. La Real decidió que lo mejor era que yo no jugara este partido cuando negociamos la cesión y es algo que yo acepté. Ya no se puede cambiar.

- Tras el triunfo en Málaga y sin tiempo para descanso, la plantilla encara ahora el encuentro ante los donostiarras. ¿Le ha preguntado ya Víctor por algunas claves para ganar a esta Real Sociedad?

Apenas hemos tenido tiempo para preparar el partido; el miércoles, nada más llegar de Málaga, hicimos una sesión de recuperación y hoy -por ayer- ya hemos comenzado a ver vídeos, pero él sabe perfectamente cómo juega esta Real Sociedad.

- Y usted, que también la conoce a la perfección, ¿cómo se le puede ganar?

Es un equipo que está haciendo una temporada muy buena, que está en una dinámica muy positiva, con jugadores de mucha calidad, que en cualquier momento te la pueden liar, y hay que estar muy atentos a ellos los 90 minutos, porque puedes estar dominando el partido y en una jugada que ellos te maten el partido. Y estás muerto.

- Y de San Sebastián, ¿ha recibido alguna llamada para pedir informes?

Hablo casi a diario con jugadores de allí y esta semana me decían: 'Vamos a ganar al Eibar y después os vamos a ganar a vosotros'; pero, yo les decía: 'A ver, ganadles al Eibar y, después, ya veremos. Pero, sí, va a ser un partido especial, en el que yo lo que quiero que el Betis gane y que al final de la temporada la Real se meta en Champions. Eso sería lo ideal.