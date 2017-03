Dani Ceballos y Rubén Castro, según Rubén Pardo

Rubén Pardo habló durante la entrevista a ESTADIO sobre dos figuras clave de este Betis como son Dani Ceballos y Rubén Castrro.

- La mejor (y casi única) noticia en los últimos días es el estado de forma de Dani Ceballos.

- Dani es un jugador que tiene mucha calidad, que te hace las cosas más fáciles, te da pases en ventaja para que tú puedas sacar la pelota con más comodidad. Lo hace sencillo. Es un jugador muy bueno y estoy muy a gusto jugando con él al lado.

- ¿Nota a Rubén Castro frustrado en los últimos encuentros?

- Los delanteros viven de marcar goles. Son rachas por la que todos los delanteros pasan a lo largo de la temporada. Yo, cuando me he enfrentado a él, siempre lo he dicho: 'Puede parecer que no está en todo el partido, pero como tenga una, la enchufa, seguro'. Es cuestión de tiempo. Tiene unas cualidades brutales, pero en el momento que vuelva a marcar, llegarán otra vez los goles. Con trabajo, todo llega, y él trabaja mucho.

- Pero, si él no marca, el Betis tiene muy complicado ganar. Lo dicen los números.

- Rubén marca la diferencia en este equipo. Los delanteros van por rachas. Tanto Álex como Tonny están trabajando y todo va a llegar tarde o temprano.

- ¿Está al tanto de la situación institucional del club?

- Me lo explicaron cuando llegué, pero de una forma muy superficial. Nosotros no pensamos en esas cosas. He venido aquí para aportar lo máximo posible y que el Betis vaya para arriba, aunque estoy convencido de que el equipo va a seguir creciendo en todos los aspectos.

- Por tanto, no se puede decir que eso les afecte para jugar.

- No, no podemos ponerlo como excusa. Nosotros venimos a trabajar.