Rubén Pardo y su futuro: "Tengo contrato con la Real, pero aquí estoy encantado"

Durante la extensa charla con Rubén Pardo, el centrocampista cedido por la Real Sociedad habló de su adaptación al Betis y a Sevilla, y pese a que en su contrato no se contempla una opción de compra, el riojano deja abierto su futuro...

- Lleva algo más de dos meses en Sevilla, aproximadamente, está asentado en la ciudad, aunque las cosas no terminan de funcionar. Cuando decidió venir, ¿se imaginaba que iba a ser así?

- Al final, salir de la Real era lo que yo quería. Estaba muy a gusto en San Sebastián, me trataban muy bien y mis compañeros estaban haciendo que mi situación fuera más llevadera por cómo se comportaron conmigo. Me hacían el día a día más fácil. Pero no estaba jugando nada y tengo 24 años; lo que quiero es jugar, jugar los máximos minutos posibles. Cuando me llamó Víctor no dudé ni un minuto en venir aquí, porque esta era la oportunidad que estaba esperando.

- ¿Cómo se pasa de ser uno de los jugadores más prometedores del panorama nacional a no jugar prácticamente nada en la Real Sociedad?

- Son situaciones de fútbol. Cuando llegó Eusebio me dio la oportunidad de jugar, pero este año, que también empecé jugando, se dio un partido en el que sinceramente no estuve nada bien, contra el Espanyol. Eusebio decidió cambiar y a partir de ahí todo empezó a funcionar. Quiso mantener ese grupo. Yo siempre he sido partidario de que si las cosas van bien, no las toques, aunque me afecte a mí. Mira si no la dinámica que lleva la Real, que lo está ganando casi todo, está ahí peleando por entrar en Champions. Yo respeté esa decisión; le comenté tanto al presidente como al míster que quería marcharme; renovamos el contrato y me vine. Eusebio no me dijo que me buscara equipo. Le comenté yo que tenía la oportunidad de salir para tener más minutos, para recuperar mi confianza y entre todos decidimos que era lo mejor.

- Renovó para salir y su cesión es sin opción de compra. ¿Contempla alguna posibilidad, por mínima que sea, de seguir en el Betis una temporada más?

- No tendría problemas en decirte lo que va a pasar, pero es que de aquí al final de temporada pueden pasar muchas cosas. Estamos en una época en la que no me centro en otra cosa que no sea el Betis, intento jugar todos los partidos y ayudar al equipo a seguir creciendo. Al final de temporada todo se verá. Tendré que hablar con Eusebio, con el presidente de la Real y ver las intenciones que tienen; a lo mejor, ellos creen que es mejor que siga cedido.

- ¿Y si estuviese en su mano?

- Sinceramente, tengo contrato con la Real hasta 2020 y pertenezco a la Real, pero llevo un mes aquí y estoy encantado con la gente del vestuario, con la ciudad, con todo.

- ¿Es este el Betis que imaginaba?

- Imaginaba un Betis a la altura de un equipo grande y no me ha defraudado. Está a la altura de un equipo grande. Vas por la calle y la pasión con la que te hablan de este equipo... vas a Granada, Málaga y te encuentras a cientos de béticos en las gradas. Eso para mí es la hostia. Para mí, el Betis está a la altura de los equipos grandes de LaLiga española.

- ¿Qué le preocupaba al llegar aquí?

- Mi miedo era qué vestuario me iba a encontrar. Porque yo soy muy futbolero y conocía prácticamente a todos los jugadores del Betis, ya que vengo de un vestuario que es como una familia y tenía miedo de que el Betis no lo fuera. Pero todo lo contrario. Llegué aquí y vi un equipo muy unido, es como una piña, muy familiar. Eso ha hecho que las cosas sean más fáciles.