Rubén Pardo: "He jugado el derbi vasco, pero como se vive aquí, en ningún sitio"

Con ese carácter sereno pero recio a la vez que exhiben por el norte, Rubén Pardo ve el fútbol con una claridad pasmosa, casi impropia de un futbolista de 24 años. La madurez que desprenden sus palabras la demuestran también sus hechos.

El riojano no tuvo miedo de salir de su zona de confort para seguir creciendo. En la Real Sociedad, donde había perdido su sitio, se ahogaba. Llegar al Betis le ha devuelto la confianza pese a que al equipo no le vayan tan bien las cosas y que su viaje tenga fecha de vuelta cerrada.

En una charla con ESTADIO, el jugador cedido por la Real Sociedad analiza la situación del equipo, habla de la unidad del vestuario, de los problemas para encontrar la regularidad que les ayude a dar el salto que se les exige en la tabla y de sus sensaciones en su primer derbi sevillano.

- Parece que en este equipo no hay una semana tranquila. Tras el triunfo en Málaga, de nuevo un traspié.

- Tras el derbi, queríamos conseguir una victoria lo antes posible para olvidar las dos derrotas anteriores. Además, queríamos recuperar las buenas sensaciones. La victoria ante el Málaga nos ayudó, el equipo lo dio todo, como ante la Real, pero en esa ocasión, no se dio.

- ¿Qué es lo que le pasa al equipo, que no logra encadenar dos buenos resultados seguidos?

- No sé si es ansiedad la palabra. Sí que es verdad que el equipo necesita puntuar, hacerlo al menos de tres en tres, porque estamos trabajando muy bien y, últimamente, no estamos puntuando mucho. Salvo el partido contra el Granada, el equipo viene mostrándose bien.

- ¿Está la plantilla cansada?

- No. Víctor va a necesitar que todos estemos bien. Él tiene plena confianza en la plantilla.

- En los últimos encuentros, el equipo ha perdido la solidez que adquirió con la llegada del míster. ¿Le encuentran una explicación a esa fragilidad jugando, incluso, con cinco atrás?

- Al final esto es fútbol. La racha en casa con Víctor era muy buena, y fuera casi no habíamos ganado, pero al final todos los partidos son importantes, porque en todos los partidos se ganan o se pierden tres puntos.

- Con el equipo asentado en la zona media, ¿ha habido relajación fuera de casa?

- Quizás, igual sí. Esta situación la he vivido también con la Real Sociedad, que en Anoeta estábamos más fuertes y fuera quizás no estábamos consiguiendo resultados. Pero es algo que hemos hablado dentro del vestuario, que no se puede volver a repetir, tenemos que salir tanto en casa como fuera con la misma intensidad. Y estoy seguro de que no se va a volver a repetir eso.

- Pasan las jornadas y el equipo sigue sin lograr ese saltito de calidad que se le exige.

- Dentro del vestuario, lo que queremos es dar ese salto. La mentalidad del equipo es ir escalando puestos para estar lo más alto posible.

- Cambiando de tema, hábleme del derbi. ¿Cómo vivió el derbi sevillano, usted que conoce de primera mano otro derbi, el vasco?

- Había visto en la televisión algunos derbis sevillanos. Te llama la atención el ambiente que se crea, cómo aprieta el campo, pero ahora he tenido la oportunidad de vivirlo desde dentro y he visto cómo su afición apoya a su equipo a muerte. He visto a la gente cómo se echa a la calle, cómo te anima. He sentido cómo empuja la grada. Eso ha sido alucinante.

- ¿Ve alguna semejanza con el Real Sociedad-Athletic?

- Quizás es diferente la intensidad. Al final, todos los aficionados tienen a su equipo en el corazón, pero la manera de expresar eso es diferente. En ese aspecto, la afición de la Real también es muy buena y está con el equipo a muerte. Yo he vivido los dos derbis, pero, como se vive aquí, en Sevilla, no lo he vivido en ningún otro sitio. Puede que por el carácter de la gente.

- La conclusión, a la postre, de los últimos derbis es que las diferencias entre Betis y Sevilla son cada vez más grandes.

- Yo llegué hace dos meses y realmente alucino con la afición del Betis, que creo que no tiene nada que envidiarle a la del Sevilla. Por ello, este es un equipo top, es un equipo grande.

- Me refiero al nivel deportivo.

- Al final, lo que cuentan son las victorias y el Betis lleva mucho tiempo sin ganar al Sevilla.

- Aquí parecía que si se ganaba ese partido, la temporada estaba salvada.

- Ya lo dijo Antonio (Adán), para nosotros no es así. Nosotros queríamos ganar ése y todos los partidos. No por ganar el derbi salvamos el año. El bético espera que su equipo gane el derbi, pero también todos los encuentros. Merecimos más.