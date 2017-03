El sevillista que hizo de cicerone de Rubén Pardo

Compañeros en las categorías inferiores de la selección española, Rubén Pardo y Pablo Sarabia han vuelto a coincidir en la misma ciudad, aunque ahora cada uno defiende una camiseta diferente. Sin embargo, el sevillista fue de gran ayuda para el bético a su llegada el pasado mes de enero. "Justo antes de venir al Betis le llamé y me dijo que para lo que necesitara, que él me ayudaría. No dudó en decirme que ahí estaba", confiesa.