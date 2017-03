Sanabria: "No siento presión y sí responsabilidad"

Está "muy feliz, en una ciudad espectacular y en el club donde todos querrían estar", aunque con deberes pendientes. Tonny Sanabria, en una entrevista anoche en el programa de Betis TV ´Heliópolis´, admite tener la espina clavada de su rendimiento, lastrado por las lesiones de momento. Con la vista ya en el choque de mañana en La Coruña -"a pesar de la última derrota, hay que pensar sólo en el partido ante el Deportivo; tenemos la máxima ilusión de dar el máximo para conseguir los tres puntos allá"-, el paraguayo señala también a la regularidad como el gran debe verdiblanco: "Seguramente, lo que nos falta es ganar dos partidos seguidos. El equipo está animado. Ya tenemos el precedente de Copa, donde no nos fue bien, por lo que sabemos que es un campo complicado, aunque lo daremos todo. Han sacado cuatro puntos de seis con Pepe Mel. Están afianzándose y ganando confianza. Sabemos de la dificultad, pero, salga mejor o peor, daremos el máximo como siempre. La actitud en este equipo no se negocia".

En cualquier caso, el artillero entiende que el vaso está medio lleno, no al contrario: "Ante la Real se vio que, aunque no empezamos bien contra un equipo que disfruta con el balón, la suerte tampoco está de nuestro lado, porque tuvimos un montón de ocasiones que no convertimos. No hay que desesperarse, sino insistir, porque ya llegará el acierto. Somos los primeros que queremos ganar varios partidos para salir de esa zona de abajo. Desearíamos estar mucho más arriba. Se nos fueron puntos muy importantes en partidos en los que no salimos como debíamos o que íbamos en ventaja y no la supimos mantener. Ésta no es una final, pero sí muy importante, porque no juegan el resto de rivales".

Sanabria, además, asevera que va de momento con pies de plomo, si bien irá a más: "Por la lesión de Jonas, me tocó entrar al campo rápido, sin calentar, pero pude hacerlo durante el partido y cumplir sin ninguna molestia. Tras la rotura en el cuádriceps, tenía ese miedo, aunque luego me fui encontrando cada vez mejor. Estoy encontrando esa continuidad. Después de marcar dos goles seguidos, me vino la lesión ante el Leganés, cuando mejor estaba. Afortunadamente, con la ayuda de los fisios y los readaptadores, por fortuna me siento a tope ya. Está siendo un año raro, porque las lesiones me han privado de tener regularidad desde la misma pretemporada. Pero eso no me hace bajar los brazos; sigo trabajando día a día para ayudar al máximo al equipo".

A renglón seguido, el guaraní insistió en que no le pesan los 7,5 millones en que se valoró su traspaso: "La gente espera mucho de mí, evidentemente, porque se pagó mucho por mi pase. Lo estoy intentando al 100% y ojalá que los goles vengan más a menudo. Lastimosamente, el de la Real no sirvió, pero pienso marcar más para ayudar al equipo a salir de abajo. No tengo la culpa de lo que costé, pero, en cualquier caso, estoy centrado en lo mío, rodeado de mi familia, a la que agradezco su ayuda. No siento presión, sino una responsabilidad de la que puedo, incluso, disfrutar. Pero siempre se puede mejorar. Soy joven (21 años recién cumplidos) y estoy, si no comenzando, en pleno proceso de crecimiento. Gracias a mis compañeros, puedo ser cada día mejor. En este mundo tan competitivo, no se mira mucho la edad, sino el rendimiento. Soy autocrítico y sé lo que valgo, lo que puedo dar. El año pasado, en el Sporting, hice una gran temporada. Espero que se vea pronto al Tonny de la Liga pasada. Los objetivos que me marco son, primero, grupales, y, particularmente, superar aquellos once goles".