"En verano sólo haremos 3-4 fichajes, pero que marquen la diferencia"

Es evidente, dados los resultados que está obteniendo el equipo, con un nuevo cambio de entrenador incluido, que el Betis no acertó en su planificación estival y que tendrá que darle un nuevo giro a su política de fichajes para la temporada 17/18. Lo novedoso es que desde el propio club se empieza a reconocer y se tiene ya una idea sobre qué va a hacer Torrecilla para mejorar la plantilla y dar, de una vez, el salto esperado en la clasificación.

Es lo que ha explicado, en Radio Sevilla, el consejero verdiblanco Rafael Salas: "El esbozo de la planificación de la temporada próxima se está trabajando de forma muy activa. No hay ningún fichaje hecho. La idea no es cambiar mucho la plantilla. No vamos a hacer diez contrataciones, como en otras temporadas. Nuestra opinión es que se tienen que traer tres o cuatro futbolistas que marquen la diferencia con lo que hay".

"¿Sabe el trabajo que costó echar a Van der Vaart?", inquirió. "Al que nos encontramos porque es un error y al que traen Maciá y Estepa. Poyet es un error, pero Víctor no porque ha cogido al equipo a mitad de la temporada en unas condiciones muy difíciles. La figura de Macià y la de Torrecilla no tienen nada que ver ".

Salas no se quiso mojar respecto a la posibilidad de que Víctor Sánchez del Amo continúe el próximo ejercicio, limitándose a decir que es el entrenador "a día de hoy" y que su contrato alcanza hasta "el 30 de junio".